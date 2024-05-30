Limak Holding'in yeni hedefi orası! Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesini aldılar

30 May 2024 21:46 - Güncelleme : 30 May 2024 21:50

Barcelona Spotify Camp Nou Stadı’nın yenileme ve genişleme projesini üstlenen Limak’a birçok ülkeden benzeri teklifler gelmeye başladı. Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden stadyum inşası için talepler geliyor. En son Kolombiyalılar ile görüştük. Avrupa’daki İngiltere’deki stadyumlar eski, onlardan da geliyor. Suudi Arabistan’daki stadyuma da teklif veriyoruz” dedi.

Barcelona Spotify Camp Nou Stadı yenileme çalışmalarındaki son durum ve Barselona’daki tarihi Palau de la Musica Catalana’nın (Katalan Müzik Sarayı) resmi destekçiliği imza töreni için Limak’ın davetiyle geldiğimiz İspanya’da Limak grubu yöneticileri gazetecilerle bir araya geldi. Barcelona Stadı’ndaki çalışmaları yerinde gösteren grup yönetimi, gelinen aşamayı da anlattı.

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden stadyum inşası için talepler geliyor. En son Kolombiyalılar ile görüştük. Talepleri değerlendiriyoruz. Avrupa’daki İngiltere’deki stadyumlar eski, onlardan da geliyor. Barselona çok büyük bir marka. Suudi Arabistan’daki stadyuma da teklif veriyoruz” diye konuştu.

Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, projeyi almalarında birçok unsurun bir araya geldiğini belirtti. ENR’ye göre dünyadaki en büyük 50 müteahhitlik şirketi arasında olduklarını söyleyen Özdemir şöyle devam etti:

“Burada da kulüp uluslararası piyasada Goldman Sachs liderliğinde bono ihraç etti. Proje finansmanı konusunda çok tecrübeliyiz. Bir başka önemli etken referanslarımız. Mesela Kuveyt Havalimanı bir Türk müteahhitlik firmasının Cumhuriyet tarihinde yurtdışında aldığı en büyük ihale. Şu an 6.5 milyar dolarlık bir keşfe ulaştı. Bu ihaleye girerken önemli bir farkımız da makine ekipmanımızdı. Kuveyt projemizde kullandığımız dünyanın en büyük kule vinçlerinden 6’sı bizde.

Böyle bir vinç siparişi verseniz en az bir yıl sonra teslim alırsınız. Bizim kule vinçler Kuveyt’teki işlerini tamamladığı için hızla buraya naklettik. Stat bize 1 Haziran’da teslim edildi. Biz Ağustos ayında vinçlerimizi indirdik. Bu da ihaleyi alırken önemli bir avantajımız oldu.”

Limak Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız ise projenin en ciddi uzmanlık gerektiren yerinin çatısı olacağını belirtti. Stat tamamlandığında 105 bin 414 kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın en büyüğü unvanını koruyacağını belirten Yıldız şöyle devam etti: “Projenin en önemli kısmı çatı yapısı. Tribünlerin üstü tamamen yeni inşa edilecek çatı ile kaplanacak.

Çatı alanı yaklaşık 45 bin metrekare. Çatıyı sahanın üzerinde kurup 128 halatla yerden yaklaşık 70-80 metre yukarı kaldıracağız. Gerilen halatlar çekme kuvvetiyle çelik eleman görevi görecek. Bu projenin en karmaşık ve mühendislik tecrübesi isteyen kısmı burası. Çatının üstüne fotovoltaik paneller yerleştirilecek.”

Öte yandan Patronlar Dünyası'ndaki habere göre, Kuveyt, Hindistan, Rusya, Bangladeş, Mozambik gibi dünyanın farklı coğrafyalarında yatırımlar ve işlerin ardından Makedonya ve Kosova ile Avrupa'ya açılan Limak, Barcelona Nou Camp projesi ile de Avrupa hedefinde kalıcı olmak istiyor.

ABD'de Baltimor limanında bir konteyner gemisinin çarpması sonucu yıkılan köprünün yeniden inşaatı için açılacak ihaleye davet edilen firmalardan biri de Limak.