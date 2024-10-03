Lonca ve Askon Amerika - Türk İş Dünyası buluşması

03 Ekim 2024 12:25 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:27

ASKON AMERİKA’nın düzenlediği Türk İş Dünyası Buluşması, iş dünyasının önde gelen isimlerini ve Türkiye’nin ekonomik hedeflerine inanan önemli liderleri bir araya getirdi. Etkinlik, Türk iş insanlarının Amerika’daki gücünü ve birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. M. Fatih Kacır, İstanbul Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Sn. Zafer Sırakaya, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Prof. Dr. Ömer Bolat, ASKON Genel Başkanı Sn. Orhan Aydın, ayrıca Türkiye ve KKTC’de ekonomi dünyasında söz sahibi isimlerin yer aldığı etkinlik ASKON AMERİKA Başkanı Sn. Ayhan Özmekik’in açılış konuşmasıyla başladı. Bu önemli buluşmada, Türkiye’nin global ekonomi sahnesinde daha güçlü bir duruş sergilemesinin göstergesi oldu.

Lonca Büyük İlgi Gördü

Toplantıya Lonca Yönetim Kurulu adına katılan Sn. Yakup Akın, Amerika’da yaşayan Türk iş insanlarının birlikteliğinin önemini vurguladı. Lonca’nın Amerika pazarındaki varlığı ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi vererek, 2024 Türkiye İhracat Hedefi’nin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Akın, Lonca’nın vizyonunu ve geleceğe yönelik stratejilerini paylaşarak, Amerika’da yaşayan Türk iş insanlarının birlikte hareket etmesinin getireceği avantajlara dikkat çekti.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek – ASKON Genel Başkanı Sn. Orhan Aydın – Lonca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yakup Akın

Lonca Ödül Töreni

Toplantıya Lonca Yönetim Kurulu adına katılan Sn. Yakup Akın, Türk iş insanlarının Amerika’daki başarılarına yaptığı katkılar nedeniyle verilen ödülü teslim aldı. Lonca, Amerika’da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının ticari yolculuklarını kolaylaştıran stratejik bir partner olarak öne çıkıyor. Akın, bu ödülü kabul ederken, Lonca’nın sunduğu sürdürülebilir çözümlerle Türk iş dünyasının Amerika’daki varlığını güçlendirdiğini vurguladı. Özellikle ihracat yapan firmaların, Amerika pazarına giriş ve burada kalıcı bir başarı elde etmeleri için sundukları stratejik danışmanlık ve lojistik hizmetlerinin önemine değindi. Lonca, Türk iş insanlarının Amerika’daki iş süreçlerini optimize ederek, küresel pazarda daha güçlü bir şekilde varlık göstermelerini sağlıyor.

ASKON AMERİKA ve Türk İş Dünyası İçin Stratejik Adımlar

Etkinlikte, Türk iş dünyasının Amerika’daki varlığını güçlendirmek, ticaret hacmini artırmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için atılması gereken stratejik adımlar tartışıldı. Türk iş insanlarının Amerika’da daha etkili ve güçlü bir şekilde varlık gösterebilmesi için ASKON AMERİKA’nın sunduğu destekler büyük bir önem taşıyor. Bu buluşma, sadece bir networking fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin küresel ekonomik hedeflerine ulaşması için kritik bir platform oluşturdu.

Birlikten Kuvvet Doğar

Türk İş Dünyası Buluşması, Türkiye’nin ihracat hedeflerine ve global ekonomik başarısına katkıda bulunacak stratejik bir etkinlik olarak öne çıktı. ASKON AMERİKA’nın liderliğinde gerçekleştirilen bu buluşma, Türk iş dünyasının Amerika’da daha güçlü adımlar atmasına olanak tanıyan bir sinerji oluşturdu.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer SIRKAYA ASKON TEKSAS BAŞKANI Yakup Akın

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan ve yurtdışında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm iş insanlarına teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerle daha büyük başarılar elde edileceğine olan inancımızı yineliyoruz.