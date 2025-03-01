Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Londra’dan uçaklar dolusu altın ABD’ye gidiyor: Harekete geçtiler! Yatırımcının yapması gereken tek bir şey var

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün, ay sonu kontrat işlemleri ve belirsizlik ortamı nedeniyle meydana geldiğini belirten Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, pazartesi itibariyle piyasalarda altın tarafında olacakları tek tek anlattı. Altında alım fırsatı için sinyal veren uzman yatırımcıyı ABD'de yaşanan gelişmeler nedeniyle uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 10:05

Altın için alım fırsatı başladı. Mart ayı faiz kararına ve enflasyona geri sayım devam ederken, altın fiyatlarının 2.900 dolar seviyesinde toparlanması bekleniyor. Haziran ayında 3.200 dolar seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu anlatan Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD'nin altın planını açıkladı. Yatırımcının diken üstünde olması gerektiğini ifade etti.

ALTINDA GEÇİCİ DÜŞÜŞ MÜ ALIM FIRSATI MI?

Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklamaları şöyle;

"Altını yükselten gerekçelerde bir değişiklik yok. Ama ay sonu kontrat işlemleri nedeniyle bir miktar satışların olduğunu, sadece altında değil bütün yatırım araçlarında bir satış eğilimi var. Çünkü bu belirsizlik ortamı, özellikle vadeli piyasalarda işlem yapanları alıma yöneltmişti ve tabii kredili alımlar biraz fazla olunca, ay sonunda bu denkleştirme sırasında fazla aldıklarınızı ya ödeyeceksiniz veya onları satacaksınız. Ödeyecek paranız yoksa zaten kredili almışsınız, o zaman satmanız gerekiyor. İşte bu satıştan kaynaklanan bir şey düşüş ama bana göre artık bu işlemlerin sonu geldi.

Hafta başında tekrar normal piyasaya döneceğiz gibi düşünüyorum. Euro karşısında doların bir miktar güçlendiğini gördük ama Japon yeni karşısında ve sterlin karşısında yine güç zayıf seyrini sürdürüyor dolar. Dolayısıyla bu çok kalıcı değil. Bu da geçici. Tabii burada biraz da dolara talep olduğu için bu kontrat işlemleri sırasında nakit dolara ihtiyaç olduğundan kaynaklı dolar biraz toparlanmış olabilir. Yani sonda söyleyeceğimizi başta mı söylesek bilemiyorum, bir alım fırsatı diye düşünüyorum. Mart geliyor. Faiz kararına da geri sayıyoruz, enflasyona da geri sayıyoruz tüm dünyayla birlikte. Hem de cumaya rastladı yani cumartesi pazarı almak istemeyenlerin etkisi de var.

PAZARTESİ ALTINDA HANGİ SENARYOYLA UYANACAĞIZ?

Pazartesi mesela biz neyle uyanırız? Vatandaş sırtlamış diyebiliriz bir anlamda, omuzlamış. Pazartesi altını şöyle görebiliriz. 20 Ocak'tan bu yana kadar yükselten gerekçelerin başında Trump'ın işte tarifeleri yükseltmesi, ithalat tarifelerini ve bütün söylemleriyle bazı yerleri sözlü ilhak ediyor görüntüsü vermesi ve sertlik yanlısı bir politika ve dünyada bir belirsizlik, bir bloklaşma oluşturdu.

Tamamıyla Trump ne diyecek? Meksika'ya ve Kanada'ya ne zaman tarife uygulanacak? Nisan'da uygulanacak deniyordu, şimdi Mart'ta uygulanacağı bekleniyor. Bu bir tedirginlik oluşturuyor. Merkez bankalarının altın alımlarıyla rezervlerini güçlendirdiğini de biliyoruz. Bu arada Amerika kendi rezervlerini kontrol etmek açısından Londra'daki metal altını uçaklar dolusu fiziki olarak Amerika'ya gidiyor. İşte bunlar altını etkileyen gerekçeler.

Ben şahsen Haziran ayında 2.900 dolarları görebileceğimiz düşüncesindeyim. Fakat o kadar hızlı hareket ediliyor ki Amerika Trump'la birlikte. Dolayısıyla tedirginlikler ve belirsizlikler çok hızlı bir şekilde artınca güvenli liman altın ön plana çıktı ve Haziranda olması gereken rakamlar, fiyatlar şubatta gerçekleşti.

MART VE NİSANDA ALTIN İÇİN YENİ REKORLAR GELEBİLİR

FED bunları da yakından izleyip o 2025'te iki defa faiz indiriminden şimdi vazgeçmiş durumda. Dolayısıyla altın biraz da oradaki enflasyonu da fiyatlayacak diye düşünüyorum. Pazartesiden itibaren tekrar 2.900'e doğru bir toparlanma, daha sonra da 2.900-2.950 bandında bir süre daha kalabiliriz belki. İlerleyen aylarda, yani mayısa kadar 2.900-3.000 bandında kalabiliriz diye düşünüyorum altını dış piyasa itibarıyla. Ama Hazirandan sonra da yaz aylarında özellikle büyük fon yöneticilerinin tatile çıkması nedeniyle 1-2 ay bir sakinleşme, ağustos ortasından itibaren tekrar altının bu kez 3.000'i geçip 3.200-3.300 dolarlar seviyesini ekim ayı itibarıyla görebilir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SGK'dan maaş kesintisi, borç ve iptal: İsa Karakaş riskli emeklileri açıkladı! 20 yıl sonra bile geçerli olacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında ani geri çekilme: 4 Mart'a dikkat edin! Ünlü ekonomist açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

Merkez bankası neden altın topluyor?
Merkez bankaları bu ilişkiyi, muazzam para rezervlerini korumak için kullanır. Genel olarak, merkez bankaları enflasyonun artacağını beklediğinde altın alımı artar. Bu rezervleri uzun vadede tutarlar ve bunları çeşitli ekonomik döngüler boyunca ulusal zenginliği korumak için kullanırlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en büyük altın rezervi hangi ülkede?
En fazla altın rezervine sahip ülke konumunda bulunan ABD'nin yaklaşık 8 bin 133,5 ton altını bulunuyor.
ETİKETLER
#Gram Altın Fiyatı
#Altın Ons
#Dolar/tl
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.