Londra’dan uçaklar dolusu altın ABD’ye gidiyor: Harekete geçtiler! Yatırımcının yapması gereken tek bir şey var

Altın için alım fırsatı başladı. Mart ayı faiz kararına ve enflasyona geri sayım devam ederken, altın fiyatlarının 2.900 dolar seviyesinde toparlanması bekleniyor. Haziran ayında 3.200 dolar seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu anlatan Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD'nin altın planını açıkladı. Yatırımcının diken üstünde olması gerektiğini ifade etti.

ALTINDA GEÇİCİ DÜŞÜŞ MÜ ALIM FIRSATI MI?

Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklamaları şöyle;

"Altını yükselten gerekçelerde bir değişiklik yok. Ama ay sonu kontrat işlemleri nedeniyle bir miktar satışların olduğunu, sadece altında değil bütün yatırım araçlarında bir satış eğilimi var. Çünkü bu belirsizlik ortamı, özellikle vadeli piyasalarda işlem yapanları alıma yöneltmişti ve tabii kredili alımlar biraz fazla olunca, ay sonunda bu denkleştirme sırasında fazla aldıklarınızı ya ödeyeceksiniz veya onları satacaksınız. Ödeyecek paranız yoksa zaten kredili almışsınız, o zaman satmanız gerekiyor. İşte bu satıştan kaynaklanan bir şey düşüş ama bana göre artık bu işlemlerin sonu geldi.

Hafta başında tekrar normal piyasaya döneceğiz gibi düşünüyorum. Euro karşısında doların bir miktar güçlendiğini gördük ama Japon yeni karşısında ve sterlin karşısında yine güç zayıf seyrini sürdürüyor dolar. Dolayısıyla bu çok kalıcı değil. Bu da geçici. Tabii burada biraz da dolara talep olduğu için bu kontrat işlemleri sırasında nakit dolara ihtiyaç olduğundan kaynaklı dolar biraz toparlanmış olabilir. Yani sonda söyleyeceğimizi başta mı söylesek bilemiyorum, bir alım fırsatı diye düşünüyorum. Mart geliyor. Faiz kararına da geri sayıyoruz, enflasyona da geri sayıyoruz tüm dünyayla birlikte. Hem de cumaya rastladı yani cumartesi pazarı almak istemeyenlerin etkisi de var.

PAZARTESİ ALTINDA HANGİ SENARYOYLA UYANACAĞIZ?

Pazartesi mesela biz neyle uyanırız? Vatandaş sırtlamış diyebiliriz bir anlamda, omuzlamış. Pazartesi altını şöyle görebiliriz. 20 Ocak'tan bu yana kadar yükselten gerekçelerin başında Trump'ın işte tarifeleri yükseltmesi, ithalat tarifelerini ve bütün söylemleriyle bazı yerleri sözlü ilhak ediyor görüntüsü vermesi ve sertlik yanlısı bir politika ve dünyada bir belirsizlik, bir bloklaşma oluşturdu.

Tamamıyla Trump ne diyecek? Meksika'ya ve Kanada'ya ne zaman tarife uygulanacak? Nisan'da uygulanacak deniyordu, şimdi Mart'ta uygulanacağı bekleniyor. Bu bir tedirginlik oluşturuyor. Merkez bankalarının altın alımlarıyla rezervlerini güçlendirdiğini de biliyoruz. Bu arada Amerika kendi rezervlerini kontrol etmek açısından Londra'daki metal altını uçaklar dolusu fiziki olarak Amerika'ya gidiyor. İşte bunlar altını etkileyen gerekçeler.

Ben şahsen Haziran ayında 2.900 dolarları görebileceğimiz düşüncesindeyim. Fakat o kadar hızlı hareket ediliyor ki Amerika Trump'la birlikte. Dolayısıyla tedirginlikler ve belirsizlikler çok hızlı bir şekilde artınca güvenli liman altın ön plana çıktı ve Haziranda olması gereken rakamlar, fiyatlar şubatta gerçekleşti.

MART VE NİSANDA ALTIN İÇİN YENİ REKORLAR GELEBİLİR

FED bunları da yakından izleyip o 2025'te iki defa faiz indiriminden şimdi vazgeçmiş durumda. Dolayısıyla altın biraz da oradaki enflasyonu da fiyatlayacak diye düşünüyorum. Pazartesiden itibaren tekrar 2.900'e doğru bir toparlanma, daha sonra da 2.900-2.950 bandında bir süre daha kalabiliriz belki. İlerleyen aylarda, yani mayısa kadar 2.900-3.000 bandında kalabiliriz diye düşünüyorum altını dış piyasa itibarıyla. Ama Hazirandan sonra da yaz aylarında özellikle büyük fon yöneticilerinin tatile çıkması nedeniyle 1-2 ay bir sakinleşme, ağustos ortasından itibaren tekrar altının bu kez 3.000'i geçip 3.200-3.300 dolarlar seviyesini ekim ayı itibarıyla görebilir."

Sıkça Sorulan Sorular Merkez bankası neden altın topluyor? Merkez bankaları bu ilişkiyi, muazzam para rezervlerini korumak için kullanır. Genel olarak, merkez bankaları enflasyonun artacağını beklediğinde altın alımı artar. Bu rezervleri uzun vadede tutarlar ve bunları çeşitli ekonomik döngüler boyunca ulusal zenginliği korumak için kullanırlar.