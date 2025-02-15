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 | İrem Çınar

LPG ve akaryakıt sektöründe teminat düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, LPG dağıtıcıları ve otogaz bayileri için uygulanan indirimli teminat avantajını kaldırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2025 yılına ait güncellenmiş teminat tutarları da duyuruldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 10:16

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ve LPG sektöründe faaliyet gösteren lisans sahibi mükelleflerin vergi tahsilatında güvenliği artırmak amacıyla teminat uygulamasına ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni tebliğ kapsamında, LPG dağıtıcıları ve LPG otogaz bayilik lisansına sahip mükellefler için uygulanan teminat indirimleri kaldırıldı.

Bu değişiklikle birlikte, yeni faaliyete başlayacak LPG dağıtıcılarından da ilgili kanun çerçevesinde teminat alınması zorunlu hale getirildi.

YENİ TEMİNAT TUTARLARI

YENİ LPG DAĞITICILARI: 2025 yılı itibarıyla 126 milyon TL teminat ödeyecek.
LPG OTOGAZ BAYİLERİ: İlk defa faaliyet gösterecek olan bayiler için 2025 yılı teminat tutarı 6 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.
MEVCUT FAALİYET GÖSTERENLER: Halihazırda faaliyetlerine devam eden LPG lisans sahiplerinden, 630 milyon TL’yi aşmamak kaydıyla, 2024 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilen brüt satış tutarının %1’i kadar teminat talep edilecek.

Bu düzenleme ile sektörün vergi güvenliğinin artırılması ve mali risklerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

LPG ne anlama gelir?
Halk arasında yaygın olarak "tüpgaz" adıyla bilinen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) ısıtma, pişirme ve aydınlatmada kullanılan yaygın bir enerji kaynağıdır. LPG renksiz ve kokusuz bir gazdır. Ancak oluşabilecek bir sızıntının hemen anlaşılması için rafinerilerde özellikle kokulandırılmıştır.
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