LPG ve akaryakıt sektöründe teminat düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ve LPG sektöründe faaliyet gösteren lisans sahibi mükelleflerin vergi tahsilatında güvenliği artırmak amacıyla teminat uygulamasına ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni tebliğ kapsamında, LPG dağıtıcıları ve LPG otogaz bayilik lisansına sahip mükellefler için uygulanan teminat indirimleri kaldırıldı.

Bu değişiklikle birlikte, yeni faaliyete başlayacak LPG dağıtıcılarından da ilgili kanun çerçevesinde teminat alınması zorunlu hale getirildi.

YENİ TEMİNAT TUTARLARI

YENİ LPG DAĞITICILARI: 2025 yılı itibarıyla 126 milyon TL teminat ödeyecek.

LPG OTOGAZ BAYİLERİ: İlk defa faaliyet gösterecek olan bayiler için 2025 yılı teminat tutarı 6 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.

MEVCUT FAALİYET GÖSTERENLER: Halihazırda faaliyetlerine devam eden LPG lisans sahiplerinden, 630 milyon TL’yi aşmamak kaydıyla, 2024 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilen brüt satış tutarının %1’i kadar teminat talep edilecek.



Bu düzenleme ile sektörün vergi güvenliğinin artırılması ve mali risklerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.