Luxera GYO, prestijli dükkanlarıyla kazancın kapısını aralıyor

22 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:49

Luxera Nevbahar Life ve Luxera Bahçe Port projelerinde yer alan ticari üniteler, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için benzersiz fırsatlar sunuyor. Luxera GYO imzası taşıyan ticari birimler bulundukları bölgelere değer katarken, yatırımcılarına maksimum kazanç sağlamayı hedefliyor. Yüksek yatırım değeriyle öne çıkan dükkanlar için alternatif ödeme seçenekleri sunuluyor. Ultra lüks daireler ve alışveriş ile gastronomi gibi birçok ayrıcalığa kolaylıkla ulaşılabilen Luxera GYO projelerindeki dükkanlar cazip ödeme alternatifleriyle yatırımcılarını bekliyor.

Millet bahçesinin içinde yüksek potansiyelli dükkanlar

Luxera Bahçe Port, İstanbul’un dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı’na ve önemli bağlantı yollarına yakın bir lokasyonda konumlanıyor. Arnavutköy’de, 300.000 metrekarelik millet bahçesinin tam merkezinde yer alan ticari üniteler, avantajlı konumlarıyla yatırımcısına kazandırırken dört mevsim boyunca bölgenin değerine değer katıyor. Benzersiz konumlarıyla öne çıkan Luxera Bahçe Port’un ticari birimleri, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli kazanç fırsatları bir arada sunuyor. Projede dükkanlar için yüzde 50 peşin, kalanı 12 ay vadeyle tamamlama fırsatı da müşterilere sunulan avantajlar arasında yer alıyor.

Kazanç fırsatı şimdi Luxera Nevbahar Life ile Kayaşehir’de

Luxera Nevbahar Life, İstanbul’un gelişen Kayaşehir bölgesinde yatay mimarinin en özel örneklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Geniş konut seçenekleriyle daire sahiplerine ferah bir yaşam imkanı sunan Luxera Nevbahar Life’ın ticari üniteleri de tüm taleplere yanıt verecek şekilde tasarlandı. Lokasyon değeri sürekli artan ve kazanç sağlayan bölgelerin başında gelen Kayaşehir, Luxera Nevbahar Life’ın ticari birimleriyle de daha cazip hale geliyor. Ferah terasları ve fonksiyonel mimarisi ile yatırımcılara konforlu bir yaşam sunuyor. Projede ön satışta olan dükkanlar için yüzde 35 peşinat ve 24 ay vade farksız ödeme seçenekleri müşterilerin kullanımına sunuluyor. Kayaşehir metro durağına 2 dakika mesafede konumlandırılan projedeki dükkanlar, bulvara 30 metrelik cephesiyle öne çıkıyor.