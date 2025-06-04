Maaş ödemelerinde yeni dönem! Özgür Erdursun uyardı: Ağır cezalar geliyor

1 Temmuz 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, işverenlerin çalışan maaşlarını elden ödeme sınırı daraltıldı. Daha önce beş ve daha az çalışanı olan işyerlerinde maaş ödemeleri elden yapılabiliyordu. Artık yalnızca üç veya daha az işçi çalıştıran işyerleri bu yöntemi kullanabilecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, değişikliğin önemine dikkat çekerek, kurala uymayan işverenleri ağır cezaların beklediğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte önemli bir değişikliğe gitti. 4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, özellikle küçük ölçekli işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce yalnızca beş ve daha az çalışanı bulunan işyerlerine tanınan elden ödeme imkanı, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren üç ve daha az çalışanla sınırlandırıldı. Bu tarihten sonra üçten fazla çalışanı olan işyerlerinde elden maaş ödemesi yapmak yasak olacak.

ÖZGÜR ERDURSUN’DAN KRİTİK UYARI

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, işverenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erdursun, elden yapılan ödemelerin ciddi yaptırımlara yol açabileceğini belirterek, “Çok ciddi cezalar uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

CEZALAR OLDUKÇA AĞIR

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte elden ödeme yapan işyerlerini bekleyen yaptırımlar şöyle:

Her ay için iki asgari ücret cezası: İşverenin, çalışanına banka yerine elden maaş vermesi durumunda, her bir ay için işyeri adına iki asgari ücret tutarında idari para cezası kesilecek.

Kayıtlar geçersiz sayılacak: Denetimler sonucunda elden ödeme yapıldığının tespiti halinde, ücret bordroları ve yevmiye defteri geçersiz kabul edilecek. Her bir geçersizlik için yarım asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak. Bu ceza toplamda 12 asgari ücreti geçemeyecek.

Asgari Ücret Desteği iptal edilecek: Elden ödeme yapılan yıllar için işyerine sağlanan Asgari Ücret Desteği geri alınacak, bu tutarlar yasal faiziyle birlikte SGK’ya iade edilecek.

Vergi ve prim borcu doğabilir: Elden ödeme nedeniyle eksik bildirilen prim ve vergiler, gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumlara ödenecek.

Ücret yeniden ödenebilir: Nakit olarak verilen ücretin ödenmediği iddiası gündeme gelirse, işveren aynı ücreti bir kez daha ödemek zorunda kalabilir.

İŞVERENLER NE YAPMALI?

İşverenlerin bu konuda dikkatli olmaları ve tüm maaş ödemelerini banka aracılığıyla, kayıtlı ve belgelendirilebilir şekilde yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde, sadece para cezası değil, aynı zamanda teşvik kaybı ve hukuki risklerle de karşı karşıya kalabilirler.

https://x.com/ozgurerdursun/status/1930150946773803252?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1930150946773803252%7Ctwgr%5E6bf0588cd20894371ff48a66bdc711e181dbf556%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dunya.com%2Fekonomi%2Fmaas-odemelerinde-yeni-donem-ozgur-erdursun-cok-ciddi-cezalar-uygulaniyor-diyerek-uyardi-haberi-779447