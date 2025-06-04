Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Maaş ödemelerinde yeni dönem! Özgür Erdursun uyardı: Ağır cezalar geliyor

1 Temmuz 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, işverenlerin çalışan maaşlarını elden ödeme sınırı daraltıldı. Daha önce beş ve daha az çalışanı olan işyerlerinde maaş ödemeleri elden yapılabiliyordu. Artık yalnızca üç veya daha az işçi çalıştıran işyerleri bu yöntemi kullanabilecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, değişikliğin önemine dikkat çekerek, kurala uymayan işverenleri ağır cezaların beklediğini vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 12:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte önemli bir değişikliğe gitti. 4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, özellikle küçük ölçekli işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce yalnızca beş ve daha az çalışanı bulunan işyerlerine tanınan elden ödeme imkanı, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren üç ve daha az çalışanla sınırlandırıldı. Bu tarihten sonra üçten fazla çalışanı olan işyerlerinde elden maaş ödemesi yapmak yasak olacak.

Maaş ödemelerinde yeni dönem! Özgür Erdursun uyardı: Ağır cezalar geliyor

ÖZGÜR ERDURSUN’DAN KRİTİK UYARI

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, işverenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erdursun, elden yapılan ödemelerin ciddi yaptırımlara yol açabileceğini belirterek, “Çok ciddi cezalar uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Maaş ödemelerinde yeni dönem! Özgür Erdursun uyardı: Ağır cezalar geliyor

CEZALAR OLDUKÇA AĞIR

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte elden ödeme yapan işyerlerini bekleyen yaptırımlar şöyle:

Her ay için iki asgari ücret cezası: İşverenin, çalışanına banka yerine elden maaş vermesi durumunda, her bir ay için işyeri adına iki asgari ücret tutarında idari para cezası kesilecek.

Kayıtlar geçersiz sayılacak: Denetimler sonucunda elden ödeme yapıldığının tespiti halinde, ücret bordroları ve yevmiye defteri geçersiz kabul edilecek. Her bir geçersizlik için yarım asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak. Bu ceza toplamda 12 asgari ücreti geçemeyecek.

Asgari Ücret Desteği iptal edilecek: Elden ödeme yapılan yıllar için işyerine sağlanan Asgari Ücret Desteği geri alınacak, bu tutarlar yasal faiziyle birlikte SGK’ya iade edilecek.

Vergi ve prim borcu doğabilir: Elden ödeme nedeniyle eksik bildirilen prim ve vergiler, gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumlara ödenecek.

Ücret yeniden ödenebilir: Nakit olarak verilen ücretin ödenmediği iddiası gündeme gelirse, işveren aynı ücreti bir kez daha ödemek zorunda kalabilir.

Maaş ödemelerinde yeni dönem! Özgür Erdursun uyardı: Ağır cezalar geliyor

İŞVERENLER NE YAPMALI?

İşverenlerin bu konuda dikkatli olmaları ve tüm maaş ödemelerini banka aracılığıyla, kayıtlı ve belgelendirilebilir şekilde yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde, sadece para cezası değil, aynı zamanda teşvik kaybı ve hukuki risklerle de karşı karşıya kalabilirler.

https://x.com/ozgurerdursun/status/1930150946773803252?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1930150946773803252%7Ctwgr%5E6bf0588cd20894371ff48a66bdc711e181dbf556%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dunya.com%2Fekonomi%2Fmaas-odemelerinde-yeni-donem-ozgur-erdursun-cok-ciddi-cezalar-uygulaniyor-diyerek-uyardi-haberi-779447

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Depoları doldurmak için bekleyin: Akaryakıta indirim geliyor
Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için kritik rakam!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.