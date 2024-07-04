Maaş promosyonunda Türkiye rekoru! 46 bin TL’ye yükseldi

04 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:29

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Devlet kurumları ile bankalar arasında yapılan maaş promosyonu anlaşmalarında rekor kırıldı.

Erzincan’da merkez köy ve mahalle muhtarlarına verilecek maaş promosyonunun tutarı yükseltildi.

MUHTARLARA PROMOSYON MÜJDESİ

Muhtar maaş protokolü; Erzincan Vali Yardımcısı ve aynı zamanda İl Özel Genel Sekreteri olan Mehmet Emre Canpolat ile Yapı Kredi Bankası Erzincan Şube Müdürü Taki Ölmeztürk, Mali Hizmetler Müdürü Fatih Kalkan ve diğer yetkililerin katılımıyla İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşti.

15 BİN TL’DEN 46 BİN TL’YE ÇIKARILDI

Yapılan toplantının ardından daha önce imzalanan 15 bin TL’lik maaş protokolünün 46 bin TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, yeni promosyonun tüm muhtarlara hayırlı olmasını diledi. Yoğun uğraşlar sonucunda promosyon tutarını yükselttiklerini belirten Canpolat şöyle konuştu:

MAAŞ PROMOSYONUNDA TÜRKİYE REKORU!

"Tüm merkez köy ve mahalle muhtarlarımıza kişi başı 15 bin TL, toplamda 2 milyon 160 bin TL yerine kişi başı 46 bin TL, toplamda 6 milyon 624 bin TL maaş promosyon sözleşmesi imzalanarak bir Türkiye rekoru kırılmıştır. Yaklaşık 3 maaş tutarındaki bu rakam tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun. Sağlıklı huzurlu günlerde kullanmanız dileğiyle."