Maaşlar en düşük 30 bin TL oldu! 20 bin TL de nakit destek verilecek

18 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:18

Mersin'in Erdemli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ile işçilerin maaşlarına zam ve sosyal haklarına iyileştirme yapıldı. En düşük işçi maaşı 30 bin TL olurken yeni evlenecek çiftlere de 20 bin TL nakit desteği verileceği öğrenildi.

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Mersin​'in Erdemli​ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşme kapsamında, en düşük işçi maaşı 30 bin TL’ye yükseltilirken, bayram ikramiyeleri artırıldı, aile ve yakacak desteği gibi ek sosyal yardımlar da eklendi.

Yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL nakit destek sağlanması ve Türkçülük Günü’nde işçilere bin TL ikramiye verilmesi de kararlaştırılan sözleşme için imza töreni düzenlendi. Törene; Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş da katıldı.

"BU UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ BİR İMZAYDI"

İmzalanan sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızın en doğal hakkı olan sendikal haklarını tanıyarak sizlerin yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Bu uzun zamandır beklediğimiz bir imzaydı. Daha önce yıllarca söz verildi. Cenab-ı Allah benim dönemimde sonuçlandırmayı, taçlandırmayı nasip etti. Haklarınızı ve çalışma şartlarınızı iyileştirmenin mutluluğunu hep birlikte bugün burada paylaşacağız. Bu karar sadece bir imza değil, emeğinize, alın terinize ve bundan sonra birlikte inşa ettiğimiz geleceğe duyduğumuz inancın bir ifadesidir. Hepiniz heyecanla bekliyorsunuz. Erdemli'mizin kalkınmasında ve büyümesinde önemli rolü olan sizlerin haklarını her zaman koruyacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA ŞARTLARI DAHA ADİL VE GÜVENİLİR HALE GETİRİLDİ"

Çalışma şartlarının daha adil ve güvenilir hale getirildiğinin altını çizen Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise, "Bu sözleşme ile çalışanlarımızın haklarını güçlendiren ve refahını arttıran önemli kazanımlar elde edildi. Ücretlerde ve sosyal haklarda iyileştirmeler sağlanmıştır. Çalışma şartları daha adil ve güvenilir hale getirilmiştir. İş barışını ve kurumsal dayanışmayı pekiştirecek düzenlemelere de yer verilmiştir" dedi.