Maaşlara refah payı eklenecek mi? Hükümet ortağından flaş adım geldi

17 Kasım 2024 08:50 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 08:52

Refah payı konusu bir kez daha gündemde! Milyonlarca çalışan, emekli ve asgari ücretli çalışanı heyecanlandıran adım hükümet ortağı MHP'den geldi. İşte detaylar...

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Çalışanlara yüzde 40 zam yapıldı! 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da verildi

Çalışanlara yüzde 40 zam yapıldı! 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da verildi

Kasım ayının sonuna yaklaşılırken, ekonomi​ yönetiminin 2025​ yılı için alacağı kararlar merakla bekleniyor. Kamu çalışanlarının maaşlarından asgari ücrete, yeni vergilendirme politikalarından refah payına kadar pek çok konu gündemde. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP​, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bu konulardaki taleplerini iletti. Refah payı, asgari ücret ve emlak rantı vergisi gibi başlıklara dikkat çeken MHP, çalışanların gelirlerinde iyileştirme yapılması gerektiğini vurguladı.

VERGİ DİLİMİ SABİTLENSİN, REFAH ARTIŞI SAĞLANSIN

Türkiye gazetesinin haberine göre, MHP’nin talepleri arasında çalışanlardan kesilen gelir vergisi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesi ve enflasyon farkına ek olarak refah artışı payı verilmesi yer alıyor. Ayrıca, asgari ücrette işveren desteğinin artırılması da öneriler arasında bulunuyor.

MHP temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, özellikle memurlar ve dar gelirli kesimler için ekonomik düzenlemeler talep ederek, hedeflenen enflasyon oranlarının altında kalan maaş artışlarının, refah payıyla telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

“EMLAK RANTI VERGİLENDİRİLMELİ”

MHP ayrıca, imar ve emlak rantlarının mutlaka vergilendirilmesi gerektiğini belirtti. Parti, gelir dağılımındaki adaletin sağlanması için bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

2024-2025 dönemine yönelik bu talepler, kamu çalışanları ve dar gelirli vatandaşlar için ekonomik bir rahatlama sağlanması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.