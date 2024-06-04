Maher Holding, 280 avukatla Quick Tower'da buluştu

04 Haziran 2024 14:33 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:34

Genel strateji değerlendirme ve bilgilendirme toplantısıyla başlayan buluşma, akşam saatlerinde Heybeliada’da düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi.

Başarılarla dolu geçmişinden başarılarla dolu bir geleceğe doğru yürüyen Maher Holding Sigorta Grubu, bu önemli buluşmayla durum değerlendirmesi yaparken bir yandan da tüm çalışanlarına, acentelerine, iş ortaklarına ve avukatlarına teşekkür etme fırsatı yakaladı.

“Ekibiniz iyiyse başarı kendiliğinden geliyor”

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, şirketin kuruluşundan bu yana verdikleri mücadelelere ve elde ettikleri başarılara değindi. Uluçeçen, "Siz hep bu süreçlerin içindeydiniz çünkü bizim yaptığımız işin temelinde sözleşmeler yani hukuk var. Önemli olan ekip! Ekibiniz iyiyse, iyi bir ekiple çalışıyorsanız başarı kendiliğinden geliyor. Sizler de bu ekibin bir parçasısınız" diyerek avukatların şirket için önemini vurguladı. Uluçeçen aynı zamanda holdingin şeffaf yönetimine dikkat çekerek sadece sigortalılar için tüm paydaşlar ve çalışanlar için de güven veren bir şirket olmaya çalıştıklarını belirtti.

“İş birliğimizi daha da güçlendirdik”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise organizasyonun ilk saatlerinde gündem değerlendirmesi yaptı. Geleceğe dair hedefler üzerine açıklamalarda bulunan Yaşar, “Bu özel etkinlikte, avukatlarımızla bilgi alışverişinde bulunarak iş birliğimizi daha da güçlendirdik. Henüz yedi yıl önce Quick Sigorta ile kurulmuş genç bir yapıyız. Zaman içinde bu yapı gelişti ve artık ülkenin önemli holdingi haline geldi. Bugün yedinci yaşını da kutlayacağımız Quick Sigorta, 2018’de aramıza katılan Corpus Sigorta ve ruhsat aşamasında olan Quick Hayat Sigorta Şirketinden oluşan sigorta grubu ve diğer şirketleri ile bir finansal grup olarak hep birlikte, elbette sizlerin değerli katkılarıyla büyümeye devam ediyor” dedi.



Maher Holding Hukuk Müşaviri Şenol Küni de etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hukukun şirketimizin temeli olduğunu unutmadan, birlikte çalıştığımız avukatların katkıları sayesinde başarımızı sürdürüyoruz. Bu tür toplantılar, bizleri daha da yakınlaştırarak iş birliğimizi kuvvetlendiriyor" ifadelerini kullandı.



Etkinliğin ikinci bölümünde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen avukatlarla sektörel gelişmeler değerlendirildi ve hukuksal süreçlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Quick Art Space ve Kaan Kemal Öner Sergisi

Toplantının ardından, Quick Art Space'te Kaan Kemal Öner'in “Gökyüzünün Karnında(n)” adlı sergisini ziyaret eden katılımcılar, 19’uncu yüzyıl fotoğraf baskı tekniklerinin modern yorumlarına eşlik etti.

Quick Sigorta’nın 7’nci yaşı hep birlikte kutlandı

Toplantı sonrası Quick Sigorta'nın 7’nci yılını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, şirketin geçmiş başarıları ve gelecekteki hedefleri konuşuldu. Organizasyonun sonunda, avukatlar Heybeliada'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelerek denizin huzur verici manzarası eşliğinde keyifli sohbetlerle günü noktaladılar.