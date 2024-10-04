Maliye'den 36 ilde 500 kuyumcuya baskın! POS cihazları ve faturalar incelendi

04 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:18

Vergi kaçaklığına yönelik denetimler tüm hızıyla sürerken Maliye'nin 500 kuyumcuya baskın düzenlediği öğrenildi. Kuyumcuların POS cihazları ve banka hesapları kontrol edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar" sözlerinin ardından denetimler 36 ile yayıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatlarının ardından kuyum sektörüne yönelik denetimler sıklaştı. Yetkililer temmuz ayında 9 büyükşehirdeki işletmelerde fiili envanterleri araştırdılar. Son olarak 36 ildeki 500'ü aşkın işletmede büyük ve riskli kuyumcu işletmelerine ilişkin denetim ve fiili envanter çalışması yapıldı.

ALTIN FATURALARI İNCELENDİ

Kuyum sektöründe faaliyet gösteren mükelleflere yönelik denetimlerde, fiili stok sayımlarının yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taş alım ve satımı yapılıp yapılmadığı denetlendi. Ayrıca, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edildi.

Denetimlerde, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgeleri olmadığı halde döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da araştırıldı. Ayrıca, bu işletmelerde başkalarına ait POS cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok husus da incelendi.

VERGİDE ADALET İLKEMİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde de kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerini söyleyerek "Vergide adalet ilkemiz çerçevesinde çok kazandığı halde düşük gelir beyan eden büyük ve riskli mükellefleri incelemeye devam ediyoruz." dedi.

Dürüst mükelleflerin her zaman yanında olduklarını belirten Şimşek, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.