Maliye'den 6 milyar lira rekor ceza! Kayıt dışına af yok

04 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 12:02

Vergi Denetim Kurulu büyük mükellefler nezdinde yürüttüğü incelemeleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza kesildi. Kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı.

ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR

Kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı.

Maliye, işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle incelemelerine başladı.

İşletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar takibe alındı. Ve sonuç geldi.

Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi.

Bir firmaya fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı fark edilerek 6 milyar lira rekor ceza uygulandı.

GECİKME FAİZİ DE UYGULANACAK

6 milyar lira vergi cezasının gecikme faiziyle birlikte yükselmesi bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı;