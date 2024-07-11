Mehmet Şimşek'ten açıklama: 'Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız'

11 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 14:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde "TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı"nda ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, net ihracat katkısının pozitife döndüğü, iç talep makul düzeyde devam ettiğini belirterek "Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız." dedi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN CARİ AÇIK HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Önemli hedeflerden biri sürdürülebilir cari açık. Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız.

Programın en önemli hedeflerinden birisi sürdürülebilir büyümedir. Bugün net ihracat katkısının pozitife döndüğü, iç talep makul düzeyde devam etti. İyi bir büyüme patikasıyla karşı karşıyayız.

Kalıcı olabilmesi için yapısal dönüşüme ihtiyaç var. Diğer bir konu mali disiplinin yeniden tesis edilmesi.

Deprem hariç açığın milli gelire oranı sadece yüzde 1,6. Depremin gerektirdiği harcamaları bir kenara bırakırsanız mali disiplinde bir sorun yok. Açığın kendisi bir itki yaratıyor.

Enflasyonla mücadele açığı aşağı çektiğimiz takdirde Merkez Bankası'nın elini güçlendirmiş olacağız.

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