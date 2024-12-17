Market sistemi sil baştan! Bu ifadelere son: Uymayan piyasadan toplatılacak

17 Aralık 2024 10:00 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:11

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yeni yönetmelikle marketlerde önemli bir değişim başlıyor. Tüketiciyi yanıltabilecek "köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik" ve "%100" gibi ifadelerin gıda etiketlerinde kullanımı yasaklandı. Firmalara düzenlemeye uyum sağlamaları için süre tanınırken, kurallara uymayan ürünler raflardan kaldırılacak. İşte düzenlemeye dair tüm detaylar...

Gıda​ ürünlerinde tüketiciyi yanıltan ifadelerin kullanımına son vermek amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni yönetmelikle birlikte, süt​ ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok gıda ürününde "köy", "çiftlik", "geleneksel", "yüzde 100" gibi algı yanıltıcı ifadelerin kullanımı yasaklandı. Düzenlemeye uymayan firmalar, gerekli adımları atmaması halinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

FİRMALARA 31 ARALIK 2026’YA KADAR SÜRE

Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan değişiklikler kapsamında, firmalara bu düzenlemelere uyum sağlamak için 31 Aralık 2026'ya kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar gerekli değişiklikleri gerçekleştirmeyen firmaların ürünleri piyasadan toplatılacak.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE "SÜT" İFADESİ KULLANILAMAYACAK

Yönetmelikteki bir diğer önemli değişiklik, bitkisel kaynaklı içeceklerin etiketlemesiyle ilgili. Soya, badem, yulaf gibi bitkisel içeriklerden üretilen içecekler artık "süt" adı altında satılamayacak. Bu ürünler bundan sonra "içecek" ibaresiyle etiketlenecek. Türk Gıda Kodeksi’ne göre "süt" ifadesi sadece hayvansal kaynaklı ürünler, yani inek, keçi, koyun ve manda sütleri için geçerli olacak.

TÜKETİCİ​ YANILTMASINA KARŞI NET ADIMLAR

Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, yeni düzenlemenin temel amacının tüketicilere doğru bilgi sunmak olduğunu vurguladı. Altuntaş, bu değişiklikle gıda içeriklerinde yanıltıcı ifadelerin sona ereceğini ve tüketicilerin bilinçli tercihler yapabileceğini belirtti.

Örneğin;

"Işınlanmış" ibaresi, ışınlanmış gıdaların etiketlerinde zorunlu hale gelecek.

İkame bileşenler de açıkça belirtilecek. Böylelikle çikolata yerine kokolin veya tereyağı yerine margarin gibi ürünlerin kullanımı tüketici tarafından kolayca fark edilebilecek.

'DOĞAL' İFADELERİNE SINIR

Yeni yönetmelik, aynı zamanda "koruyucu içermez" ve "doğal renklendirici içerir" gibi ifadelerin kullanımına da kısıtlama getiriyor. Bu tür ifadelerin kullanılabilmesi için firmaların, henüz yayımlanmamış olan Gıda Katkı Maddeleri Kılavuzu'na uygun hareket etmeleri gerekecek.

TÜKETİCİYE ŞEFFAF BİLGİ, FİRMALARA SORUMLULUK

Yeni düzenleme, gıda sektöründe haksız rekabeti önlemeyi ve tüketiciye şeffaf bilgi sunmayı hedefliyor. Tüketicilerin yanıltıcı ambalajlar ve ifadeler nedeniyle yanlış tercihler yapmasının önüne geçilirken, firmaların da etiketleme konusunda daha titiz hareket etmesi sağlanacak. Bu kapsamlı düzenleme, 2026 yılına kadar gıda sektöründe önemli bir dönüşümün kapısını aralamış olacak.