Tarihi geçmiş ürünler satan 3 zincir market mühürlendi

14 Aralık 2024 16:39 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:57

Alanya'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, üç zincir marketin raflarında tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünlerin bulunduğu belirlendi. Bu marketler, yapılan incelemeler sonucunda 2 günlüğüne mühürlendi.

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Antalya'nın Alanya​ ilçesinde zabıta​ ekipleri, yaptıkları denetimlerde üç zincir market​ şubesinde tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler buldu. Ürünler arasında un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi ve çikolatalar yer alıyordu. İlgili marketlere, hem idari para cezası uygulandı hem de 2 günlüğüne mühürlendi.

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğümüzün hassasiyetle sürdürdükleri denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi ve çikolata türevleri satan 3 zincir market​ şubesi mühürlendi. İdari para cezası uygulanan işletmeler, 2 gün süreyle ticari faaliyetten men edildi." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan mühürleme işlemleri ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Halk sağlığı konusunda taviz vermeyeceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri artarak devam ediyor. Daha önce tarihi geçmiş ürün satan ve steril olmayan ortamda üretim yapan işletmeleri mühürlemiştik. Yine 3 zincir market şubesinde tarihi geçmiş ürün satışı tespit ettik ve gerekli idari işlemleri uyguladık. Bu tarz uygulamaların tüm gıda satıcıları ve üreticileri için caydırıcı olmasını temenni ediyoruz. İşletme sahiplerini bu konuda daha hassas olmaya davet ediyorum. Biz denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.