Gıda skandalı döner ve köfteye uzandı! Mide bulandıran ifşa listesine yenileri eklendi

07 Aralık 2024 23:25 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 23:30

Gıda sahtekarları vatandaşın güvenini sarsmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son yayımladığı son listesinde Türk mutfağının en çok tercih edilen yemeklerinden olan döner ve köftedeki tağşiş dikkat çekti. İşte yeni yayımlanan liste...

Gıda sahtekarları, etten zeytinyağına kadar çeşitli ürünlerde hile yaparak halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kalp ve damar sağlığını doğrudan hedef alan tohum yağları kullanımıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Aralık 2024 tarihli açıklamasında, gıda sektöründe hile yapan markaları ifşa ederek halkı bilgilendirdi. Açıklanan son listede, özellikle zeytinyağı markaları ve çocukların severek tükettiği ürünlerde yapılan hileler öne çıktı.

DÖNERDE DERİ DOKUSU VE KANATLI ETİ, KÖFTEDE SOYA

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek gıdalar listesini düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Yeni açıklanan listede de zeytinyağlarının ilk sıralarda yer alması dikkat çekti. Vatandaşların mutfaklarında sıklıkla kullandığı bu ürünlerde yapılan hilelerin yanı sıra, en çok tüketilen döner ve köfte gibi gıdalarda da sahtekarlık yapıldığı ortaya çıktı. Adana merkezli 02 Yasin Poyraz isimli firmanın ürettiği et dönerde ise deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. İzmir merkezli Kazan Köfte firmasının ürünlerinde de soya tespiti yapıldı.

TAKLİT TAĞŞİŞ GIDA SAYISI 807'YE ÇIKTI

Bakanlığın açıklamalarına göre, taklit veya tağşiş yapılan gıdaların toplam sayısı 807’ye ulaştı. Öne çıkan örneklerden biri, Aydın ilinde faaliyet gösteren BAYRAM OK firmasının Mudanya Köy-Koop natürel sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırılmış olması. Aynı şekilde, ÖZ DEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markalarının da zeytinyağlarına tohum yağı ilave edildiği belirlendi. Ayrıca, HATİCE GECEGİDEN firmasına ait bitkisel karışım yağda, gıdada kullanımına izin verilmeyen bir boya maddesi tespit edildi.

Özellikle zeytinyağı gibi doğal ve sağlıklı olması beklenen ürünlerdeki sahtekarlıklar, tüketicilerin bilinçli hareket etme gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sahtekarları ifşa etmeye devam edeceklerini ve vatandaşların sağlıkla ilgili risklere karşı uyanık olmaları gerektiğini vurguladı.