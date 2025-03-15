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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Market ve online alışverişte tüketiciye büyük sürpriz! Bakanlık yeni kuralı açıkladı

Alışverişte şeffaflık başlıyor. Hayvansal parça içeren ürünlerin etiketlerinde ve ambalajlarında hangi hayvandan elde edildiği belirtilmek zorunlu hale getirildi. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Düzenlemeyle dana, koyun ya da domuz derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesi gerekecek. Böylece tüketiciler artık ürün içeriği hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak.

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Market ve online alışverişte tüketiciye büyük sürpriz! Bakanlık yeni kuralı açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 13:01

Artık alışveriş yaparken ne aldığınızı tam olarak bileceksiniz. Hayvansal parça içeren ürünlerin etiketlerinde ve ambalajlarında hangi hayvandan elde edildiği belirtilmek zorunlu olacak. Yeni düzenlemeyle tüketiciler ürün içeriği hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak.

ÜRÜN İÇERİĞİ ARTIK AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin içeriği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasını sağlayacak yeni bir düzenleme hazırladı. Özellikle hayvansal menşeli parçalar içeren ürünlerde, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiği açıkça belirtilecek.

ALIŞVERİŞTE ŞEFFAFLIK ZORUNLULUK OLDU

Ürünlerin etiketi, ambalajı veya eşlik eden belgelerinde dana, domuz, koyun gibi hayvan türleri net bir şekilde yazılacak. Bu bilgi Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde olacak.

ONLİNE ALIŞVERİŞ DE DAHİL OLACAK

E-ticarette satılan ürünlerde de bu bilgilerin satın alma öncesinde net şekilde sunulması zorunlu hale gelecek.

YANILTICI TANITIMLARA SON

“Suni deri”, “vegan” veya “sentetik” gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltan tanıtımlara izin verilmeyecek. Bu düzenleme; tekstil, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, takı, mobilya, halı, oyuncak gibi birçok ürünü kapsayacak. Bu değişiklikle tüketicilerin bilinçli alışveriş yapması sağlanırken, firmaların da daha etik ve sürdürülebilir üretime yönelmesi bekleniyor. Düzenleme, kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanacak ve firmalara uyum süreci tanınacak.

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