Meclis'e gelmesi beklenen müjdeler ilaç olacak! İşçi, memur ve emekli için tarihi değişim başlıyor

Meclis'te milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler gündemde. Yapı kayıt mağduriyetinin çözümü, kademeli emeklilik, öğrenci affı, 3600 ek gösterge talebinin karşılanması, Bağ-Kur tescil affının çıkması, staj ve çıraklığın SSK başlangıcı sayılması ve YHS çalışanlarının yasal haklarına kavuşması beklenen düzenlemeler arasında yer alıyor.

TBMM’den vatandaşları yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler bekleniyor. Meclis gündeminde, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyebilecek önemli düzenlemeler bulunuyor. Çeşitli kesimlere yönelik müjdeler, çalışma hayatında köklü değişiklikler ve sosyal güvenlik sisteminde yenilikler, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak.. İşte TBMM’den gelmesi beklenen düzenlemeler.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

1999'daki emeklilik reformu sonrası, 2000 ve 2008 yılları arasında sigortalı olan kişiler için kademeli emeklilik bekleniyor.

Kademeli emeklilik şartları şöyle;

YAPI KAYIT MAĞDURİYETİNİN ÇÖZÜLMESİ

Yapı kayıt belgesi olmayan, ancak mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunları çözülecek ve yapıları hukuki güvence altına alınacak.

MÜLAKAT MAĞDURU ÖĞRETMENLERE EK ATAMA

Mülakat mağduru olan öğretmenlere, ek atama yapılacak ve eğitimdeki ihtiyaç karşılanmaya çalışılacak.

EHLİYET AFFI VE MEMUR DİSİPLİN AFFI

Ehliyet affı ile sürücü belgesi olmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanınacak. Ayrıca, memurların disiplin cezalarına ilişkin affın gündeme gelmesi bekleniyor.

STAJ VE ÇIRAKLIĞIN SİGORTA BAŞLANGICI SAYILMASI

Staj ve çıraklık dönemi, sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek ve bu dönemden kaynaklanan mağduriyetler giderilecek.

SGK VE BAĞ-KUR AFFI

SGK ve Bağ-Kur prim borçlarının affı ile vatandaşların borç yükü hafifletilecek. Ayrıca, Bağ-Kur tescil affı da gündemde.

3600 EK GÖSTERGE VE KAMU ÇALIŞANLARININ HAKLARI

3600 ek gösterge talebinin karşılanması ve kamu çalışanlarının maaşlarına iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Ayrıca, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi gibi önemli düzenlemeler yer alacak.

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK VE KAMU MÜHENDİSLERİ İÇİN HAKLAR

Kışlasız bedelli askerlik düzenlemesi, kamu mühendislerinin hakları ve uzmanlık hakkı gibi konular da bu düzenlemelerde yer alıyor.

SÜRESİZ NAFAKANIN KALDIRILMASI VE BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO

Süresiz nafakanın kaldırılması, belediye şirket işçilerine kadro verilmesi gibi sosyal değişiklikler de gündemdeki yerini alacak.

EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ ÇALIŞANLAR İÇİN MÜJDELER

Öğrenci affı, Pomem sağlık mağdurları ve ASM grup çalışanlarına kadro verilmesi gibi düzenlemeler, eğitim ve sağlık sektöründe çalışanların mağduriyetlerini giderecek.

MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM

Memur emeklilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması ve diğer sosyal güvenlik düzenlemeleri, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirilmesi de gündemde.

TBMM'DEN GELMESİ BEKLENEN DÜZENLEMELER

Kademeli emeklilik,

Yapı kayıt mağduriyetinin çözülmesi,

Mülakat mağduru öğretmenlere ek atama,

Ehliyet affı,

Memur disiplin affının gelmesi,

Staj ve çıraklığın SSK baslangıcı olması,

Denklik affı,

SGK affının çıkarılması,

Havacılık Tazminatı Sorununa adalet,

YHS çalışanlarının yasal haklarına kavuşması,

Zorunlu emekli edilen işçilerin ise iadesi,

3600 ek gösterge talebinin karşılanması,

Öğrenci affı,

Bağ-Kur tescil affının çıkması,

Pomem sağlık mağduru olan, sicil almış polis memurlarının hakkının verilmesi,

Memur alımında 35 yaş sınırının kaldırılması,

Askerlik borçlanması hakkının polis, asker ve memurlara da verilmesi,

Kışlasız bedelli askerlik,

Kamu mühendislerinin hakları,

Maliye memurlarına uzmanlık hakkı,

Sözleşmeli erlere memurluk hakkının tanınması,

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi,

Kamu işçilerine tayin ve statü hakkı,

Yardımcı hizmetler sınıfı statü talebinin karşılanması,

Sivil Okul Borçlanmasıyla 2000, 2001 ve 2002 devresi astsubayların mağduriyetinin giderilmesi,

ASM grup çalışanlarına kadro,

Belediye şirket işçilerine kadro gelmesi,

Üniversitesi mezunu kamu işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi,

Memur emeklisine seyyanen zam...

Yapı kayıt mağduriyetinin çözülmesi,

Staj ve çıraklığın SSK başlangıcı sayılması,

YHS çalışanlarının yasal haklarına kavuşması.

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