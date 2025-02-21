Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Marketlerde o ürüne sınırlama getirildi! Raflarda kısıtlama dönemi: 4 paketten fazla alınamayacak

Artan üretim maliyetleri ve düşen arz nedeniyle Avrupa'daki marketler tereyağı satışlarına sınır koydu. Panik alımlarını önlemek için müşterilere en fazla dört paket tereyağı satılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:34

Avrupa’da artan üretim maliyetleri ve azalan arz, tereyağı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Marketler, panik alımlarını engellemek için satışlara kısıtlama getirirken, bazıları tereyağını lüks ürünler gibi güvenlikli raflara yerleştirdi.

TEREYAĞI FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tereyağı fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama %30 arttı. Almanya’da ise üretici fiyatları %39,8 yükselerek bu artışın en belirgin yaşandığı ülkelerden biri oldu. Bu fiyat yükselişi, Ocak ayında %2,5 olarak kaydedilen genel enflasyon oranının çok üzerinde. Avrupa’da hane halklarının temel mutfak ürünlerinden biri olan tereyağına erişimi giderek zorlaşıyor. Fiyat dalgalanmaları tüketicilerin bütçesini zorlayarak ekonomik istikrar beklentilerini sarsıyor.

MARKETLER TEREYAĞINI KORUMA ALTINA ALDI

Süpermarketler, hızla artan fiyatlar karşısında panik alımlarını önlemek için yeni önlemler aldı. Birçok market, her müşteriye en fazla dört paket (250 gram) tereyağı satın alma sınırı koyarken, bazı marketlerde ise tereyağı havyar gibi değerli ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklanmaya başlandı.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ, MALİYETLERDE ARTIŞ

Avrupa’daki çiftçiler, yüksek üretim maliyetleri, artan enerji ve nakliye giderleriyle mücadele ediyor. Süt fiyatlarının düşük seyretmesi, hayvan yemindeki maliyet artışı ve süt yağ oranındaki düşüş, tereyağı üretimini doğrudan etkileyen faktörler arasında. Üreticilerin karşılaştığı bu zorluklar, arzı daha da daraltarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. Tüketiciler ise fiyatların ne kadar daha artacağını sorgularken, uzmanlar kısa vadede tereyağı krizinin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim başladı, işte etiket fiyatları
Vatandaştan "Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine yoğun ilgi: 1,7 milyon kişi baktı

Sıkça Sorulan Sorular

Bir markette kaç çeşit ürün vardır?
Söz konusu discount marketlerde yaklaşık 750-1.500 çeşit ürün bulunurken, süpermarketlerde ortalama 5.000-15.000 çeşit ürün bulunuyor.
ETİKETLER
#eurostat
#tereyağı
#zincir marketler
#zincir market
#Market Fiyatı Uygulama
#Market Fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.