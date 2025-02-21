Marketlerde o ürüne sınırlama getirildi! Raflarda kısıtlama dönemi: 4 paketten fazla alınamayacak

Artan üretim maliyetleri ve düşen arz nedeniyle Avrupa'daki marketler tereyağı satışlarına sınır koydu. Panik alımlarını önlemek için müşterilere en fazla dört paket tereyağı satılacak.

Avrupa’da artan üretim maliyetleri ve azalan arz, tereyağı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Marketler, panik alımlarını engellemek için satışlara kısıtlama getirirken, bazıları tereyağını lüks ürünler gibi güvenlikli raflara yerleştirdi.

TEREYAĞI FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tereyağı fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama %30 arttı. Almanya’da ise üretici fiyatları %39,8 yükselerek bu artışın en belirgin yaşandığı ülkelerden biri oldu. Bu fiyat yükselişi, Ocak ayında %2,5 olarak kaydedilen genel enflasyon oranının çok üzerinde. Avrupa’da hane halklarının temel mutfak ürünlerinden biri olan tereyağına erişimi giderek zorlaşıyor. Fiyat dalgalanmaları tüketicilerin bütçesini zorlayarak ekonomik istikrar beklentilerini sarsıyor.

MARKETLER TEREYAĞINI KORUMA ALTINA ALDI

Süpermarketler, hızla artan fiyatlar karşısında panik alımlarını önlemek için yeni önlemler aldı. Birçok market, her müşteriye en fazla dört paket (250 gram) tereyağı satın alma sınırı koyarken, bazı marketlerde ise tereyağı havyar gibi değerli ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklanmaya başlandı.



ÜRETİMDE DÜŞÜŞ, MALİYETLERDE ARTIŞ

Avrupa’daki çiftçiler, yüksek üretim maliyetleri, artan enerji ve nakliye giderleriyle mücadele ediyor. Süt fiyatlarının düşük seyretmesi, hayvan yemindeki maliyet artışı ve süt yağ oranındaki düşüş, tereyağı üretimini doğrudan etkileyen faktörler arasında. Üreticilerin karşılaştığı bu zorluklar, arzı daha da daraltarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. Tüketiciler ise fiyatların ne kadar daha artacağını sorgularken, uzmanlar kısa vadede tereyağı krizinin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.