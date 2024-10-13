Marketleri pahalı bulan vatandaşların yeni durağı tarla: Bu kampanya çok konuşulur

13 Ekim 2024 09:08 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:19

Marketlerde satılan sebze ve meyve fiyatları vatandaşları yeni çözüm yolları üretmeye yönlendiriyor. Van’ın Erciş ilçesinde de salça, turşu ve konserve mevsimiyle beraber marketlerde sebze fiyatlarını yüksek gören vatandaşlar, uygun fiyat için soluğu tarlalarda aldı.

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Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar​ vatandaşları canından bezdirdi. Van​'ın Erciş​ ilçesinde çiftçilik​ yapan Yılmaz Baştaş, tarlasında yetiştirdiği ürünleri market ya da manav yerine doğrudan vatandaşa satma kararı aldı.

"HEM BİZ KAZANALIM HEM DE VATANDAŞ KAZANSIN"

Antalya’dan getirip iki yıldır Erciş’te ektiği kuantum domates başta olmak üzere tarlasında; biber, salatalık ve çeşitli sebze-meyve üreten Baştaş, “Domates, biber, karnabahar, karalahana, kornişon salatalık gibi ürünler ektik. Halkın pahalı ürünler tüketmesi üzerine arkadaşlarımızla aldığımız kararla doğrudan tarladan satış yapmayı denedik ve başarılı olduk. Halkın yoğun ilgisi ve beğenisi bizi memnun etti. Böyle bir hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Diğer çiftçilere de örnek olmasını umarak bu kampanyayı başlattık. Hem taze, hem hesaplı, hem de kaliteli ürünler sunuyoruz. Hem biz kazanalım hem de vatandaş kazansın. Ayrıca tarla sahibi Bilal Bey’e ve tarım mühendisimiz Vedat Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLERİ NEREDEYSE YARI FİYATINA ALABİLİYORUM"

Tarladan direk ürün alan Harun Özcan isimli vatandaş ise “Tarlayla çarşı arasında ciddi fiyat farkı var. Ürünleri neredeyse yarı fiyatına alabiliyorum. Hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyatlı. Yetiştirilen sebzeler oldukça lezzetli, eski tatları hatırlatıyor. Herkesi tarladan alışveriş yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.