Marketlerin fiyat oyunu 3 günde ortaya çıktı! Aynı ürünü iki katına satıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen Market Fiyatı uygulaması, tüketicilere zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sunarak büyük yankı uyandırdı. marketfiyati.org.tr adresi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilen sistem, 11 Şubat 2025'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından duyuruldu.

FAHİŞ FİYAT FARKLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, uygulama sayesinde vatandaşlar, günlük güncellenen fiyatlarla alışveriş yaparken, bazı ürünlerde büyük fiyat farkları olduğunu fark etti. Aynı semtte bulunan iki markette, aynı markaya ait 2.6 litrelik bulaşık deterjanının birinde 129 TL, diğerinde ise 254.95 TL gibi neredeyse iki katı fiyat farkıyla satıldığı tespit edildi. Bir başka markette ise aynı ürün 265.95 TL’den alıcı buldu.



Benzer şekilde, 1 kg’lık tava yoğurdu bir markette 74.50 TL iken, diğer markette 94.95 TL olarak satıldı. Bu durum, özellikle temel gıda ve süt ürünlerinde tüketicileri zor durumda bıraktı.

TÜKETİCİ KONFEDERASYONU'NDAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, aynı caddedeki marketlerde dahi büyük fiyat farklılıklarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ağaoğlu, fiyat farklarını ortadan kaldırmak adına ürün etiketlerinde "tavsiye edilen satış fiyatı" ibaresinin yer alması gerektiğini ifade etti.



Ağaoğlu’na göre, bu düzenlemeye uymayan işletmelere kapatma cezası getirilmesi caydırıcı bir adım olabilir. Yeni uygulama, tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmasını sağlarken, fiyat dalgalanmalarına karşı da önemli bir denetim mekanizması sunuyor.