Marmara Bölgesi’ndeki yer alan 11 ilin ekonomisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile tamamen değişecek. Yerel üretim potansiyeli bulunan 11 ile destekler verilerek atıl kalmış kapasiteleri parlayacak, böylelikle kalkınmada yeni bir güç dengesi oluşurken, İstanbul’un üzerindeki yük hafifletilecek. Program kapsamında belirlenen il ve çalışma alanları kapsamındaki yatırımların boyutlarına göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kâr payı katkısından yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli imkanlar sağlanacak.

Marmara'da "Yerel kalkınma" devrimi: 11 il yükselişe geçiyor

HABERİN ÖZETİ Marmara’da "Yerel kalkınma" devrimi: 11 il yükselişe geçiyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilin yerel üretim potansiyeli bulunan alanlarına destek verilerek kalkınmaları hedefleniyor. Program kapsamında 11 ilde yerel üretim potansiyeli olan alanlara destek sağlanacak. Destekler arasında vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kâr payı katkısı, yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyeti bulunuyor. Her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın %50'si kadar vergi indirimi planlanıyor. Başvurular 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Destek verilecek iller İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, Kırklareli ve Edirne olarak belirlendi.

BAŞVURULARIN BİTMESİNE 3 HAFTA KALDI

Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50’si kadar vergi indirimi sağlanması planlanıyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı için başvurular, 15 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

İŞTE İL İL YATIRIM ALANLARI

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında desteklerin verileceği iller ile yatırım alanları belli oldu. Buna göre İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, Kırklareli ve Edirne program kapsamında olacak. İşte illere göre verilecek destek alanları…

BURSA

Bursa’da destek verilecek alanlar olarak, havacılık ve savunma sanayisine yönelik alt sistem bileşenleri üretimi, yüksek katma değerli kauçuk ürünler, taşıt soğutma sistemi parçaları ile teknik tekstil ve fonksiyonel kumaş üretimi öne çıkıyor.

İSTANBUL

İstanbul’da girişimcilik ekosistemini destekleyecek büyük ölçekli ortak hizmet alanları, dikey ve akıllı tarım uygulamaları, kültür endüstrilerine yönelik yatırımlarla tasarım ve döngüsel üretim odaklı atölye projeleri öncelikli olarak desteklenecek.

KOCAELİ

Kocaeli’de yüksek nitelikli elektrikli ve piroteknik cihaz üretimi, raylı sistemlere yönelik elastomer bazlı ürünler, su geri kazanım teknolojileri ile deprem dayanımına yönelik yüksek teknoloji ürünleri ve test altyapıları teşvik edilecek.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de ağaç ve orman ürünlerinden katma değerli üretim, asgari 2 bin küçükbaş entegre süt hayvancılığı, yeşil hidrojen ve türevleri ile zeytin ve atıklarından yenilikçi ürün geliştirme yatırımlarına destek sağlanacak.

BALIKESİR

Balıkesir’de desteklenecek alanlar arasında, asgari 20 dekar entegre jeotermal sera yatırımları, entegre kırmızı et işleme tesisleri, termal turizm konseptli konaklama ve kongre merkezleri ile zeytinyağı lisanslı depoculuk projeleri öne çıkıyor.

EDİRNE

Edirne’de asgari 500 büyükbaş hayvancılık yatırımları, akıllı tarım teknolojileri, izolasyon malzemeleri üretimi ile tahıl ürünlerinden yüksek katma değerli üretim projelerine teşvik verilecek.

SAKARYA

Sakarya’da akıllı ölçüm sistemleri, araçlara yönelik sanitasyon teknolojileri, tarımsal ürün ve atıklardan katma değerli üretim ile endüstriyel gıda işleme makineleri üretimi desteklenecek.

YALOVA

Yalova’da deniz araçları kritik parçalarının üretimi, tarımsal ürünlerden katma değerli üretim, sera malzemeleri ile termal kaynaklara dayalı konaklama ve sağlık yatırımları teşvik edilecek.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da motorlu taşıt aksam ve parçaları, savunma ve sivil havacılık sanayisine yönelik yapısal bileşenler, tekstil makineleri ve tıbbi cihaz üretimi desteklenecek alanlar arasında yer alıyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli’de asgari 500 büyükbaş entegre hayvancılık, orman ürünleri ve modüler mobilya üretimi, üzüm ve yan ürünlerinden katma değerli üretim ile endüstriyel süt ürünleri yatırımları destek kapsamına alındı.

BİLECİK

Bilecik’te asgari 1.000 küçükbaş hayvancılık, mermer atıklarının değerlendirilmesi, tarımsal ürünlerden katma değerli üretim ve teknik seramik ürünleri üretimi desteklenecek öncelikli yatırım alanları arasında bulunuyor.