Ekonomi
Hürmüz krizi Türkiye’yi enerji merkezine dönüştürüyor: Kalkınma Yolu dünyanın çaresi olacak

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması küresel enerji piyasalarını alternatif rota arayışına itti. Uzmanlar, Basra-Türkiye Kalkınma Yolu hattının enerji naklinde dünyanın en güvenli ve ekonomik "tek çıkış yolu" olduğunu vurguladı.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 06:44
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 06:44

İsrail ve ABD ile İran arasında tırmanan savaşın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatma noktasına getirmesi, günlük 20 milyon varil petrolün geçtiği bu kritik güzergâha alternatif arayışını hızlandırdı. Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Prof. Dr. A. Beril Tuğrul, yaşanan krizin Türkiye’ye tarihi bir misyon yüklediğini belirterek, "Dünya gerçek manada sıkıştı. Tek çıkış yolu ve çare Türkiye. Süreç doğru yönetilirse önümüzde tarihî fırsatlar var. Devlet aklımız ve hamlelerimize bakarak bu krizden büyük kazanımlarla çıkabileceğimizi öngörüyorum. Hürmüz krizi aşılsa bile alternatif hattın önemi kaybolmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD CİDDİ İMAJ KAYBETTİ"

Türkiye ve Irak’ın birlikte yürüttüğü Kalkınma Yolu projesinin sadece bir ticaret koridoru değil, devasa bir enerji nakil hattı olma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. Mevcut durumda günlük 1,6 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan Türkiye-Irak hattının, yeni projelerle desteklenmesi durumunda kapasitesini beşe katlayabileceği öngörülüyor. Tuğrul, "ABD bu savaşta ciddi manada imaj kaybetti. Türkiye’yi tahkime şikâyet eden Irak yönetimi Ankara ile anlaşmaktan başka çıkış kalmadığını anladı. Ardından Kerkük hattından sevkiyat başladı. Basra’dan dünyaya bir enerji nakil koridoru Körfez ülkeleri, ABD, Avrupa ve İsrail’in uzun zamandır gündemindeydi. İsrail Basra’dan Hayfa’ya bir hat çekmekle ilgili ciddi girişimlerde bulundu. Gazze’yi bu amaçla haritadan sildiler. İsrail, dünya ve bölge ülkeleri için bir tehdit unsuru. Körfez ülkeleri uzun vadeli istikrar hesapları yapamaz durumda" dedi.

"YILLIK 100 MİLYAR DOLARLIK KATKI"

Kalkınma Yolu projesinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çeken uzmanlar, projenin hayata geçmesiyle birlikte yıllık 100 milyar dolardan fazla ekonomik girdi sağlanabileceğini belirtiyor. Savaşın bu hazırlık sürecini hızlandırdığını kaydeden Tuğrul, "Türkiye dışındaki tüm alternatiflerin risk faktörü çok yüksek. Ayrıca ekonomik de değil. Türkiye-Irak hattı şu anki hâli ile günlük 1,6 milyon varillik petrol taşıyabilir. Şayet Türkiye’nin öncülük ettiği Kalkınma Yolu hayata geçirilir, Basra’dan başlayan kara ve demir yoluna gaz ve petrol boru hatları da eklenirse bu miktar 7-8 milyon varile çıkarılabilir. Hatta daha artırılabilir. Bu konuyla ilgili bazı projelerin yapıldığını biliyorum. Kalkınma Yolu, Türkiye’ye yıllık 100 milyar dolardan fazla ekonomik katkı sağlayacak. Savaş hazırlık sürecini hızlandırdı" açıklamasında bulundu.

"HÜRMÜZ ARTIK TEK KORİDOR OLAMAYACAK"

Savaşın ardından bütün planların değiştiğini belirten Prof. Dr. Tuğrul “Bundan böyle dünya petrolünün yüzde 20’sinin aktığı Hürmüz tek koridor olmayacak. Bu kriz bunu gösterdi. Koridor ABD için yüzde 2’lik bir etkiye sahip ama Çin için bu oran yüzde 15’lere çıkıyor. Avrupa için ise bir can damarı. Amerikalılar 39 trilyon dolarlık borcun ödenmesi bağlamında sınırlı krizden kazanç umuyordu. Hesapları petrolün 90 dolarlar seviyesine çıkmasıydı. Tüm hesaplar bozuldu. ABD’nin on milyarlarca dolarlık kaybı var” diye konuştu.

"BU KORİDOR EN GEÇLÜ ALTERNATİF OLACAK"

Katar, Türkmenistan, Azerbaycan ve Cezayir gibi Hürmüz’den bağımsız tedarik kanallarına sahip olan Türkiye’nin, Basra-Türkiye koridoru ile dünyanın en güçlü enerji alternatifi haline gelmesi bekleniyor.

Tuğrul “Katar yanında Türkmenistan, Azerbaycan, Nijerya, ABD, Cezayir gibi kanallardan yaptığımız tedarikler Hürmüz’den bağımsız kanallar. Avrupa’da ise daha şimdiden maliyet yüzde 30 arttı. İşte bu sebeple Basra-Türkiye koridoru kesinlikle en güçlü alternatif tercih olacaktır” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den 'Hürmüz' açıklaması! 'Gıda krizi' iddialarına yalanlama
AB Başkanı Ursula von der Leyen: "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatamaz, kabul edilemez"
ETİKETLER
#kalkınma yolu projesi
#Türkiye Enerji Politikası
#Abd-iran Gerilimi
#Hürmüz Boğazı Krizi
#Petrol Nakil Hatları
#Ekonomi
