Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

AB Başkanı von der Leyen: "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatamaz, kabul edilemez"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın ticari gemilere yönelik müdahalelerine ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasına tepki göstererek, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

AB Başkanı von der Leyen:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 05:29
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 05:37

Von der Leyen, Canberra'da Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinin ardından 'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU ÇATIŞMADAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUM"

"Bu çatışmadan derin endişe duyuyorum" diyen von der Leyen, ", mayın döşeme, insansız hava araçları ve füze saldırıları ile ticari gemi geçişlerini engellemeye yönelik diğer girişimlere derhal son vermelidir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "İran'ın silahsız ticari gemilere yönelik son saldırıları, petrol ve gaz tesisleri dahil sivil altyapıya yönelik saldırıları ve İran güçlerinin 'nı fiilen kapatması kabul edilemez ve kınanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğunu sözlerine ekledi.

"ENERJİ TEDARİK HATLARI KRİTİK DURUMDA"

"Müzakere masasına dönmenin ve çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz" diyen von der Leyen, Orta Doğu'da durumun küresel enerji tedarik hatları açısından kritik bir hal aldığını vurguladı.

Von der Leyen, "Hepimiz doğal gaz ve petrol fiyatlarının zincirleme etkilerini hissediyoruz. Bu durum işletmelerimizi ve toplumlarımızı etkiliyor. Ancak en önemli husus, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılması ve Orta Doğu'da gördüğümüz çatışmaların sona erdirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"AB ÜLKELERİ SAVAŞIN ARDINDAN HÜRMÜZ İÇİN GÖREV ALACAKLAR"

AB ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda ne gibi bir rol üstlenebileceği sorusuna cevap veren von der Leyen, "AB liderleri, çatışmalar sona erdiğinde bir operasyon ya da misyon öngörebileceklerini açıkça ifade ettiler. Ancak Hürmüz Boğazı'nda gerekli kapasitenin sağlanmasına ilişkin kararlarını değerlendirmek bana düşmez." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

