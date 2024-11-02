Mars Girişimcilik projesi yeni döneme başladı

02 Kasım 2024 11:47 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:48

Gençlerin farklı sektörleri deneyimleyerek kariyer yollarını belirlemelerine yardımcı olmayı hedefleyen Mars Projesi, yeni dönemin açılışını yaptı. Lise öğrencilerinin katıldığı ve uzay konseptiyle tasarlanan eğitime 5 ilden toplam 100 öğrenci katılıyor.

Gençlere farklı alanlarda kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini sağlamak üzere yola çıkan Mars Projesi, Konya Bilim Merkezi’nde yapılan açılışla yeni döneme başladı. “İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi” sloganını kullanan projede bu yıl 5 ilden seçilen 100 lise öğrencisi eğitim alacak.

ÖNDER Gençlik tarafından Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilerle girişimcilik projelerini hayata geçirmek için fırsatlar sunmayı ve projelerini hayata geliştirebilecekleri bir ortam tahsis etmeyi hedefleyen Mars Projesi, 2023 yılı güz döneminde İstanbul’da 200 genç ile hayata geçirildi. Online eğitimlerle girişimcilik alanındaki önemli isimler gençlere ders verirken, yüz yüze buluşmalarda gençler girişimcilik ekosistemi içindeki pek çok kişi ile birebir iletişim kurma fırsatı yakaladı. Projenin ikinci yıl eğitimleri ise Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Hem Türkiye’ye hem insanlığa hizmet edeceksiniz

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yeni dünya düzeninde bütün insanlığın düşünme mekanizmasının elinden alındığını ve her şeye onun adına karar verildiğini söyledi. Bu mevcut yapının dışına çıkmak ve küresel sistemin inşa ettiği dünyaya dur demek için inançlı, imanlı, tefekkür eden bir kadroya ihtiyaç olduğunu belirten Ceylan, “5 farklı şehirden çift kanatlı gençleri buluşturan ve onları geleceğe taşıyacak bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sizler Türkiye’nin dört bir yanında kuracağınız kardeşlikler, sosyal ilişkileriniz ve akademik başarılarınızla Türkiye Yüzyılını inşa eden kadrolar olacaksınız. Bununla da kalmayacaksınız yine inanıyoruz ki Türkiye’nin ötesinde hem ümmet coğrafyası hem de insanlığa hizmet eden işlere imza atacaksınız” diye konuştu.

Türkiye’yi dünyaya taşıyan markalar çıkacak

Mars Projesi kapsamında birbiriyle tanışmış, kaynaşmış, akademik başarısı üst düzey olan ve sosyalliği ileri seviyelere taşıyan bir kadro ile bir arada bulunduklarını kaydeden Abdullah Ceylan, “Bu kardeşlik iklimi sizi üniversitede çok daha güçlü kılacak, burada üretilen fikirler kuluçka merkezlerinde vücut bulacak, ilk üretimlerinizi buradaki kardeşlerinizle yapacaksınız” dedi. Gençlerin Türkiye’yi dünyaya taşıyan markalar inşa edeceğini söyleyen Ceylan, “Kiminiz siyasetçi, kiminiz eğitimci, kiminiz bilim adamı, kiminiz ticarette olacaksınız. Sizler bu mayayı Anadolu’nun dört bir yanına ulaştıracaksınız. Sizler bu ülkenin umudu olacak ve Türkiye’yi yarınlara taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Mars Projesi önemli bir kapıyı açıyor

Açılışta gençlere hitap eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Mars Projesi’nin öz değerlerine bağlı ve girişimci ruha sahip gençlere önemli bir kapı açtığını söyledi. Gençlerin çeşitli sektörlerden pek çok isimle iletişim kurma ve tecrübelerini dinleme imkânı bulacaklarını kaydeden Yiğit, “Sizler burada aldığınız eğitimden sonra hedeflerinize emin ve kararlı adımlarla ilerleyeceksiniz. Bir tohum misali fidana duracak, okullarınızda ve şehirlerinizde öncü olacaksınız. Okuyan, düşünen, sorgulayan ve girişimci yapıya sahip gençlerimiz en büyük zenginliğimizdir” diye konuştu.

İlkeli ve adaletli bir dünya inşa edeceğiz

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise “Dünyanın ve İslam aleminin içinde bulunduğu duruma karşı ne yapmalıyız?” sorusuyla başladığı konuşmasında; inançlı, değerlerini bilen nesillere bilim, kültür ve bir ideal yüklendiğinde cevabın bulunacağını söyledi. Türkiye’nin son 20 sene içinde sadece kendi sınırlarına hapsolmuş bir ülke olmaktan çıkıp bölgesel bir güç haline geldiğini kaydeden Özer sözlerini şöyle sürdürdü: Artık Türkiye Yüzyılına adım atıyoruz, küresel bir güç olma yolunda hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. Siz bu altyapının üstüne daha iyilerini inşa edeceksiniz, bunu sizlerle başaracağız. Her biriniz kendi alanında bu ülkenin en iyileri olmak için çalışacak, üreteceksiniz ve o zaman geldiğinde daha ilkeli ve adaletli bir dünyayı kuracağız. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz ve hainlere asla müsaade etmeyeceğiz.

Gidişatı değiştirecek gençler

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da Allah’ın çalışana karşılığını vereceği yönünde bir vaadinin olduğunu hatırlatarak, “Nasıl olur da bir avuç insan, katil ve zalim bir devlet, bütün dünyayı dize getirebiliyor. Susmaktan öte hepsini kendine yardım etmek zorunda bırakmış durumdadır. İnsanlığa medeniyet öğretenlerin bütün kavramlarının içinin boş olduğunu gördük. Bu gidişatı tersine nasıl çevirebiliriz? Bu konuya çok kafa yormalıyız” dedi. 2500 senedir doğan tüm Yahudi çocuklarının aynı öğreti ile yetiştirildiğini ve bir inancın aşılandığını kaydeden Özboyacı, “Biz gereğini yapmadığımız zaman gücümüz etkili, sözümüz bereketli olmaz. Bu gidişatı ancak ümmeti Muhammed’in meraklı, araştırmacı, rekabetçi ve sorgulayıcı gençlerini bir araya getirerek değiştirebiliriz” diye konuştu.

Ufkunuzun dünyanın ötesinde olduğuna inanıyoruz

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç de Mars Projesi’ne başlarken bir araştırma yaptıklarını, okul derslerinin ve akademik başarının yanında gençlerin kültür, sanat, spor ve bilim gibi alanlarda ön plana çıkmak istedikleri yönünde bir talep üzerine yola çıktıklarını söyledi. Bu süreçte 5 ilde tüm okulları ziyaret ettiklerini ve her ilin en başarılı, en çok sosyal olmaya çalışan gençlerini bulduklarını kaydeden Büyükdinç, “Arkadaşlarınızla her şehirde buluşacaksınız. Bütün illeri gezeceğiz. Lider abi ve ablalarınızla iki haftada bir buluşup farklı farklı programlar yapacaksınız. Mars konseptinde çalışma yaptık, çünkü ufkumuzun dünyanın daha ötesinde olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerimizi geliştirecek her projeyi destekliyoruz

Programa ev sahipliği yapan Konya ÖNDER Başkanı Arif Bağcı da temel insani değerlerin hiçe sayıldığı bir dönemde zalimlerin karşısında dimdik duracak, geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini söyledi. Bağcı şunları söyledi: Çift kanatlı yetişmiş gençlerle iyiliğin, merhametin, ahlakın yaygınlaştırılması yönünde ilerlerken bir yandan da bilim ve teknoloji alanında nesilleri yetiştirecek Mars gibi projeler bizim için çok kıymetlidir. Gençlerimizi geliştirecek her türlü projeyi destekliyoruz. Türkiye’nin misyon ve vizyonuna katkı sağlayacak her tür işte gençlerimizle birlikteyiz.

5 ilde hayata geçiriliyor

Gençlerin farklı sektörleri deneyimleyerek kariyer yollarını belirlemelerine yardımcı olmayı hedefleyen proje, bu yıl İstanbul’dan sonra Anadolu’ya da açılıyor. Samsun, Antalya, Sivas ve Konya’dan yetenek testleri ile seçilen 100 öğrenci sene boyunca farklı etkinlikler ve tahliller yapacak, bunun yanında farklı illerde buluşacak. Mars Projesi gençlere bir yıl boyunca meraklı, araştırmacı, rekabetçi ve sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırarak kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını hedefliyor.

Uzay konseptiyle eğitim

Projede öğrencilerin ufkunu açmak ve sınırların ötesinde düşünce becerisi katmak amacıyla uzay konsepti uygulanıyor. “Karadelik” adı altında gençler uzayın bilinmezliklerini çözer gibi sorunlara çözüm üretecek stratejiler geliştirecek. “Kuluçka” bölümünde bilim, teknoloji, sanat ve sosyal alanlarda ilham veren konuşmalarla, kendi yörüngelerini çizmeye başlayacak. ⁠”Süpernova”da sanatsal ve kültürel etkinliklerle yeteneklerini keşfedecek, kendilerini birer astronot gibi geliştirecek. ⁠”Yıldızlararası Buluşmalar”da ise dönem içerisinde il gezileri yaparak adeta galaksiler arası bir keşif gibi ufuklarını genişletecek.