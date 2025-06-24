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 | Murat Makas

Mark Zuckerberg WhatsApp'tan iş teklifi yolluyor: Mesajda 100 milyon dolar maaş

Meta CEO’su Mark Zuckerberg şirketindeki yapay zeka boşluğuna çözüm arıyor. Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Zuckerberg yapay zeka alanında işe almak istediği kişilere WhatApp mesajları göndererek yüksek miktarda para teklif ediyor. İşte detaylar...

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Mark Zuckerberg WhatsApp'tan iş teklifi yolluyor: Mesajda 100 milyon dolar maaş
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 12:14

Dünyada yapay zeka teknolojisi en zeki araştırmacıları ve mühendisleri etkilemiş durumda. Her geçen gün yapay zeka ile yeni projeler ortaya çıkıyor. Dünyanın en zengin insanları yapay zeka alanında çalışma yapan araştırmacı ve mühendislere ortaklık teklif ediyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zeka yarışında geride kalmamak için e-posta ve WhatsApp mesajları göndererek, bu alandaki en parlak zihinleri yeni kurduğu “Süperzeka Laboratuvarı”na katılmaları için ikna etmeye çalışıyor.

Mark Zuckerberg WhatsApp'tan iş teklifi yolluyor: Mesajda 100 milyon dolar maaş

MESAJ ATTIĞINA İNANMADILAR

Zuckerberg’in ulaştığı kişiler arasında araştırmacılar, bilim insanları, altyapı mühendisleri, ürün geliştirme uzmanları ve girişimciler bulunuyor. Hatta bazıları, bizzat Zuckerberg’den mesaj aldıklarına inanmayıp ilk başta yanıt bile vermedi.

Üstelik Zuckerberg yalnızca mesaj göndermekle kalmıyor; aynı zamanda teknoloji dünyasının şimdiye kadar gördüğü en pahalı işe alımlarından bazıları için yüz milyonlarca dolarlık teklifler sunuyor. Bazı durumlarda, şirket satın alma teklifleri dahi gündeme geliyor. Ancak bu cazip finansal tekliflere rağmen bazı adaylar Meta'nın yapay zeka alanında son dönemde yaşadığı zorluklar nedeniyle şirkete katılma konusunda tereddüt yaşıyor.

Mark Zuckerberg WhatsApp'tan iş teklifi yolluyor: Mesajda 100 milyon dolar maaş

ZURCKERBERG "BAŞ MÜLAKATÇI" OLDU

Nisan ayında, Meta’nın yeni bir yapay zeka modelinin performansını abartarak liderlik tablosunu manipüle ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ayrıca, yeni amiral gemisi modelin tanıtımı da ertelenmişti. Tüm bunlar, şirketin sektördeki ilerleme kapasitesine dair soru işaretleri doğurdu. Bu durumu tersine çevirmek için Zuckerberg, adeta şirketin baş mülakatçısı haline geldi.

TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

OpenAI’nin kurucu ortakları John Schulman ve Sora adlı video üretici modelin geliştiricisi Bill Peebles’ı Meta’ya katmak için bizzat çaba sarf etti ancak ikisi de teklifi reddetti. Ayrıca OpenAI'nin kurucularından Ilya Sutskever'e de ulaşmaya çalıştı.

100 MİLYON DOLARLIK TEKLİFLER

Bazı adaylara sunulan teklif paketleri 100 milyon doları buldu. Zuckerberg, Scale AI adlı yapay zeka girişimine 14 milyar dolar yatırım yaptı ve CEO’su Alexandr Wang’in yeni oluşturulacak yapay zeka ekibini yönetmesini sağladı.

Böylece henüz 28 yaşındaki Wang, teknoloji tarihinin en kazançlı iş teklifini kabul etmiş biri oldu.

Mark Zuckerberg WhatsApp'tan iş teklifi yolluyor: Mesajda 100 milyon dolar maaş

İLK MESAJI KENDİSİ GÖNDERİYOR

Meta’daki işe alım yöneticileriyle birlikte yer aldığı “Recruiting Party” adlı bir WhatsApp grubunda, hedef alınacak kişilerin iletişim tercihini öğrenen Zuckerberg, ilk mesajı genellikle bizzat kendisi gönderiyor. Kimin nerede oturacağından, evinde yemekli görüşmelere kadar sürecin her adımında yer alıyor. Ancak bu kişisel dokunuş ve yüklü maaş tekliflerinin Meta’ya beklenen atılımı sağlayıp sağlamayacağı henüz net değil.

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ETİKETLER
#forex
#teknoloji
#mark zuckerberg
#Aydınlık
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#meta
#yapay-zeka
#Işe Alma
#Süperzeka Laboratuvarı
#Ekonomi
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