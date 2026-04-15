Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Mart ayı bütçe rakamları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Mart ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri'ne göre Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 460,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 230,5 milyar TL ve bütçe açığı 229,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 425,4 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 5,4 milyar TL ve bütçe açığı 420 milyar TL olarak gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 11:38

ve Bakanlığı, 2026 yılı Mart ayı Merkezi Yönetim Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 460,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 230,5 milyar TL ve bütçe açığı 229,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 224,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 6,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

Mart ayı bütçe rakamları açıklandı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Mart ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri'ni ve 2026 yılı Ocak-Mart dönemi gerçekleşmelerini açıkladı.
2026 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe açığı 229,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
2026 yılı Mart ayında faiz dışı fazla 6,1 milyar TL olarak kaydedildi.
Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre %42,1 arttı.
Mart ayı bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %60,6 arttı.
2026 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe açığı 420 milyar TL olarak gerçekleşti.
2026 yılı Ocak-Mart döneminde faiz dışı fazla 456 milyar TL olarak kaydedildi.
BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Mart ayında 261 milyar 466 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Mart ayında 229 milyar 872 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Mart ayında 100 milyar 223 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2026 yılı Mart ayında 6 milyar 87 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

DönemMerkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyar TL)Faiz Dışı Denge (Milyar TL)
2025 Mart-261.466-100.223
2026 Mart-229.8726.087

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 235 milyar 959 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 224 milyar 457 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Mart ayında 1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 27 milyar 727 milyon TL harcama yapıldı. Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7 iken 2026 yılında yüzde 7,7 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 oranında artarak 1 trilyon 224 milyar 457 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 6,8 iken 2026 yılında yüzde 7,5 oldu.

BaşlıkDeğerAçıklama
Mart Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri1 trilyon 460 milyar 416 milyon TLGerçekleşen Toplam Gider
Faiz Harcamaları (Mart)235 milyar 959 milyon TLMerkezi Yönetim Bütçe Giderleri İçindeki Faiz Kısmı
Faiz Hariç Harcamalar (Mart)1 trilyon 224 milyar 457 milyon TLMerkezi Yönetim Bütçe Giderleri İçindeki Faiz Dışındaki Kısmı
2026 Yılı Öngörülen Bütçe Giderleri18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL2026 Yılı İçin Ayrılan Toplam Ödenek
Mart Ayı Gider Gerçekleşmesi (2026)1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL2026 Yılı Bütçesinden Mart Ayında Yapılan Harcama
Mart Ayı Gider Gerçekleşmesi (Geçen Yıl)1 trilyon 27 milyar 727 milyon TLGeçen Yılın Mart Ayında Yapılan Harcama
Mart Ayı Bütçe Giderleri Yıllık Artış Oranı%42,1Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Gider Artışı
Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Gerçekleşme Oranı (2025)%72025 Yılında Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Oranı
Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Gerçekleşme Oranı (2026)%7,72026 Yılında Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Oranı
Faiz Hariç Giderler Yıllık Artış Oranı%41,3Faiz Hariç Harcamaların Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Artışı
Faiz Hariç Gider Gerçekleşmesi (Mart)1 trilyon 224 milyar 457 milyon TLMart Ayında Faiz Hariç Yapılan Harcama
Faiz Hariç Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Gerçekleşme Oranı (2025)%6,82025 Yılında Faiz Hariç Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Oranı
Faiz Hariç Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Gerçekleşme Oranı (2026)%7,52026 Yılında Faiz Hariç Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Oranı

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mart ayı itibarıyla 1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 57 milyar 171 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 139 milyar 221 milyon TL oldu.

2025 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 766 milyar 261 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 60,6 oranında artarak 1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mart ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 6 iken 2026 yılında yüzde 7,6 oldu. 2026 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 oranında artarak 1 trilyon 57 milyar 171 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 5,8 iken 2026 yılında yüzde 7,6 oldu.

BaşlıkDeğerYıl
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL2026
766 milyar 261 milyon TL2025
%60,6 artış2025'ten 2026'ya
Vergi Gelirleri1 trilyon 57 milyar 171 milyon TL2026
%63,9 artış2025'ten 2026'ya
%7,6 gerçekleşme oranı2026 (Tahmin)
Genel Bütçe Vergi Dışı Gelirleri139 milyar 221 milyon TL2026
Karşılaştırmalı veri mevcut değil
Bütçe Gelirlerinin Bütçe Tahminine Göre Gerçekleşme Oranı%7,62026
%62025
Vergi Gelirlerinin Bütçe Tahminine Göre Gerçekleşme Oranı%7,62026
%5,82025

2026 YILI OCAK-MART DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2026 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 425,4 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 5,4 milyar TL ve bütçe açığı 420 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 549,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 456 milyar TL olarak gerçekleşti.

DönemKalemDeğer (TL)
Ocak-Mart 2026Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri4 trilyon 425,4 milyar
Ocak-Mart 2026Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri4 trilyon 5,4 milyar
Ocak-Mart 2026Bütçe Açığı420 milyar
Ocak-Mart 2026Faiz Dışı Bütçe Giderleri3 trilyon 549,4 milyar
Ocak-Mart 2026Faiz Dışı Fazla456 milyar

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak-Mart döneminde 710 milyar 817 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak-Mart döneminde 420 milyar 49 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Ocak-Mart döneminde 246 milyar 867 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2026 yılı Ocak-Mart döneminde 456 milyar 22 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

DönemDeğer (TL)
2025 yılı Ocak-Mart merkezi yönetim bütçe açığı710 milyar 817 milyon
2026 yılı Ocak-Mart merkezi yönetim bütçe açığı420 milyar 49 milyon
2025 yılı Ocak-Mart faiz dışı açık246 milyar 867 milyon
2026 yılı Ocak-Mart faiz dışı fazla456 milyar 22 milyon

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 4 trilyon 425 milyar 431 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 876 milyar 71 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 3 trilyon 549 milyar 360 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artarak 4 trilyon 425 milyar 431 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 oranında artarak 3 trilyon 549 milyar 360 milyon TL olarak gerçekleşti.

KategoriDeğerYüzdelik Değişim (Geçen Yıla Göre)
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Ocak-Mart)4 trilyon 425 milyar 431 milyon TL%42
Faiz Harcamaları876 milyar 71 milyon TLN/A
Faiz Hariç Harcamalar3 trilyon 549 milyar 360 milyon TL%33,8

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 4 trilyon 5 milyar 382 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 3 trilyon 360 milyar 367 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 530 milyar 951 milyon TL oldu.
2025 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 406 milyar 769 milyon TL iken 2026 yılının aynı döneminde yüzde 66,4 oranında artarak 4 trilyon 5 milyar 382 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 oranında artarak 3 trilyon 360 milyar 367 milyon TL oldu.

BaşlıkDeğerAçıklama
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Ocak-Mart)4 trilyon 5 milyar 382 milyon TL2026 yılı
2 trilyon 406 milyar 769 milyon TL2025 yılı
%66,42025'ten 2026'ya artış oranı
Vergi Gelirleri (Ocak-Mart)3 trilyon 360 milyar 367 milyon TL2026 yılı
%66,12025'ten 2026'ya artış oranı
Genel Bütçe Vergi Dışı Gelirleri (Ocak-Mart)530 milyar 951 milyon TL2026 yılı
ETİKETLER
#Ekonomi
#maliye
#hazine
#bütçe
#Kamu Harcamaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.