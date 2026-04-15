Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Mart ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 460,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 230,5 milyar TL ve bütçe açığı 229,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 224,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 6,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ Mart ayı bütçe rakamları açıklandı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Mart ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri'ni ve 2026 yılı Ocak-Mart dönemi gerçekleşmelerini açıkladı. 2026 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe açığı 229,9 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Mart ayında faiz dışı fazla 6,1 milyar TL olarak kaydedildi. Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre %42,1 arttı. Mart ayı bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %60,6 arttı. 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe açığı 420 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Mart döneminde faiz dışı fazla 456 milyar TL olarak kaydedildi.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Mart ayında 261 milyar 466 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Mart ayında 229 milyar 872 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Mart ayında 100 milyar 223 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2026 yılı Mart ayında 6 milyar 87 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Dönem Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyar TL) Faiz Dışı Denge (Milyar TL) 2025 Mart -261.466 -100.223 2026 Mart -229.872 6.087

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 235 milyar 959 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 224 milyar 457 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Mart ayında 1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 27 milyar 727 milyon TL harcama yapıldı. Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7 iken 2026 yılında yüzde 7,7 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 oranında artarak 1 trilyon 224 milyar 457 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 6,8 iken 2026 yılında yüzde 7,5 oldu.

Başlık Değer Açıklama Mart Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL Gerçekleşen Toplam Gider Faiz Harcamaları (Mart) 235 milyar 959 milyon TL Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri İçindeki Faiz Kısmı Faiz Hariç Harcamalar (Mart) 1 trilyon 224 milyar 457 milyon TL Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri İçindeki Faiz Dışındaki Kısmı 2026 Yılı Öngörülen Bütçe Giderleri 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL 2026 Yılı İçin Ayrılan Toplam Ödenek Mart Ayı Gider Gerçekleşmesi (2026) 1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL 2026 Yılı Bütçesinden Mart Ayında Yapılan Harcama Mart Ayı Gider Gerçekleşmesi (Geçen Yıl) 1 trilyon 27 milyar 727 milyon TL Geçen Yılın Mart Ayında Yapılan Harcama Mart Ayı Bütçe Giderleri Yıllık Artış Oranı %42,1 Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Gider Artışı Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Gerçekleşme Oranı (2025) %7 2025 Yılında Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Oranı Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Gerçekleşme Oranı (2026) %7,7 2026 Yılında Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Oranı Faiz Hariç Giderler Yıllık Artış Oranı %41,3 Faiz Hariç Harcamaların Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Artışı Faiz Hariç Gider Gerçekleşmesi (Mart) 1 trilyon 224 milyar 457 milyon TL Mart Ayında Faiz Hariç Yapılan Harcama Faiz Hariç Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Gerçekleşme Oranı (2025) %6,8 2025 Yılında Faiz Hariç Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Oranı Faiz Hariç Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Gerçekleşme Oranı (2026) %7,5 2026 Yılında Faiz Hariç Giderlerin Bütçe Ödeneklerine Oranı

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mart ayı itibarıyla 1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 57 milyar 171 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 139 milyar 221 milyon TL oldu.

2025 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 766 milyar 261 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 60,6 oranında artarak 1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mart ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 6 iken 2026 yılında yüzde 7,6 oldu. 2026 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 oranında artarak 1 trilyon 57 milyar 171 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 5,8 iken 2026 yılında yüzde 7,6 oldu.

Başlık Değer Yıl Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL 2026 766 milyar 261 milyon TL 2025 %60,6 artış 2025'ten 2026'ya Vergi Gelirleri 1 trilyon 57 milyar 171 milyon TL 2026 %63,9 artış 2025'ten 2026'ya %7,6 gerçekleşme oranı 2026 (Tahmin) Genel Bütçe Vergi Dışı Gelirleri 139 milyar 221 milyon TL 2026 Karşılaştırmalı veri mevcut değil Bütçe Gelirlerinin Bütçe Tahminine Göre Gerçekleşme Oranı %7,6 2026 %6 2025 Vergi Gelirlerinin Bütçe Tahminine Göre Gerçekleşme Oranı %7,6 2026 %5,8 2025

2026 YILI OCAK-MART DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2026 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 425,4 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 5,4 milyar TL ve bütçe açığı 420 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 549,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 456 milyar TL olarak gerçekleşti.

Dönem Kalem Değer (TL) Ocak-Mart 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 4 trilyon 425,4 milyar Ocak-Mart 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 4 trilyon 5,4 milyar Ocak-Mart 2026 Bütçe Açığı 420 milyar Ocak-Mart 2026 Faiz Dışı Bütçe Giderleri 3 trilyon 549,4 milyar Ocak-Mart 2026 Faiz Dışı Fazla 456 milyar

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak-Mart döneminde 710 milyar 817 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak-Mart döneminde 420 milyar 49 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Ocak-Mart döneminde 246 milyar 867 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2026 yılı Ocak-Mart döneminde 456 milyar 22 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE DENGESİ Dönem Değer (TL) 2025 yılı Ocak-Mart merkezi yönetim bütçe açığı 710 milyar 817 milyon 2026 yılı Ocak-Mart merkezi yönetim bütçe açığı 420 milyar 49 milyon 2025 yılı Ocak-Mart faiz dışı açık 246 milyar 867 milyon 2026 yılı Ocak-Mart faiz dışı fazla 456 milyar 22 milyon

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 4 trilyon 425 milyar 431 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 876 milyar 71 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 3 trilyon 549 milyar 360 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artarak 4 trilyon 425 milyar 431 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 oranında artarak 3 trilyon 549 milyar 360 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kategori Değer Yüzdelik Değişim (Geçen Yıla Göre) Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Ocak-Mart) 4 trilyon 425 milyar 431 milyon TL %42 Faiz Harcamaları 876 milyar 71 milyon TL N/A Faiz Hariç Harcamalar 3 trilyon 549 milyar 360 milyon TL %33,8

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 4 trilyon 5 milyar 382 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 3 trilyon 360 milyar 367 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 530 milyar 951 milyon TL oldu.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 406 milyar 769 milyon TL iken 2026 yılının aynı döneminde yüzde 66,4 oranında artarak 4 trilyon 5 milyar 382 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 oranında artarak 3 trilyon 360 milyar 367 milyon TL oldu.