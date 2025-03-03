Mart ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yüzde 25 sınırın kalktığı temmuz ayından beri TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira zam oranı netleşti. Mart ayı kira artış oranı da enflasyon verileriyle belli oldu. İşte ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren gelişme.

Şubat ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyuruldu. TÜFE ortalaması ile belirlenmeye başlanan kira zam oranı bu verinin ardından netleşti. Ev sahibi ve kiracısını ilgilendiren mart ayı kira artış oranı enflasyon rakamları ile belli oldu. İşte 12 aylık enflasyon ortalaması ve güncel kira zam tavanı.

MART AYI KİRA ZAMI ORANI BELİRLENDİ

Mart ayı kira zam oranı TÜİK'in şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazandı. Konut​ ve işyeri​ için mart ayı kira artış oranı hesaplaması açıklandı.

Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri ile birlikte TÜFE 12 aylık ortalaması hesaplandı. İşte 2025 mart ayı konut ve işyeri kirasına en fazla yapılacak artışı oranı.

GÜNCEL KİRA ZAMMI TAVANI HESAPLANDI

Kira zam oranı TÜFE​ hesaplaması 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00 da TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 2025 yılı üçüncü ayında konut ve işyeri kira artışı​ zamları netleşti. Geçtiğimiz şubat ayında kira zam oranı tavanı 56,35 olarak belirlenmişti.

ŞUBAT AYI ENFLASYONU KAÇ?

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI NE KADAR?

TÜFE, şubat ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek.