Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Marulları hayvanlara yedirip 'Siz pahalı yiyorsunuz' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyaya yansıyan Mersin'in Tarsus ilçesinde kıvırcık marul tarlasında hayvanlara mahsulün yedirildiği görüntülere ilişkin açıklama yayınladı. Söz konusu içeriği çeken kadın "Siz pahalı yiyorsunuz ama biz koyunlara yediriyoruz" şeklindeki söyleminde bulunmuştu. Bakanlık işin aslını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Marulları hayvanlara yedirip 'Siz pahalı yiyorsunuz' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 18:50

, , Mersin’in ilçesinde bir çiftçimizin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerini hayvanlara yedirdiği görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Marulları hayvanlara yedirip 'Siz pahalı yiyorsunuz' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin Tarsus'ta bir çiftçinin marullarını sattığı halde hayvanlara yedirdiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bahse konu videonun çekildiği arazi Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi’nde bir üreticiye aittir.
Yapılan incelemede, üretici ürününü henüz tarladayken sattığı belirlenmiştir.
Ürünü satın alan kişi, marulların büyük bir çoğunluğunu hasat edip pazara sunmuş, tarlada kalan ürün ise düşük kalite standartları nedeniyle hasat edilmemiştir.
Tarla sahibi üretici, tarlasının bir kısmına karpuz fidesi dikmiştir.
Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınarak çarpıtılıp sosyal medyadan paylaşılmıştır.
Üretici, paylaşılan videonun içeriğiyle bir ilgisinin olmadığını, ürününü sattığını ve şu an arazide karpuz ekili olduğunu resmi makamlara beyan etmiştir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Marulları hayvanlara yedirip 'Siz pahalı yiyorsunuz' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi

ÜRÜNLERİN HENÜZ TARLADAYKEN SATILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi’nde çekilen görüntüler sonrası inceleme yapan bakanlık mahsulün henüz tarladayken satıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya platformlarında, Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çiftçimizin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerin tarlada kalarak koyunlara yem edildiğine dair yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahse konu videonun çekildiği arazi, Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi’nde, bir üreticimiz tarafından işlenmektedir.

Yapılan incelemede, üreticimiz ürününü henüz tarladayken satmıştır. Ürünü satın alan kişi, marulların büyük bir çoğunluğunu hasat ederek pazara sunmuş, tarlada kalan ürün ise kalite standartlarının düşük olması nedeniyle alıcı tarafından hasat edilmemiştir.

Marulları hayvanlara yedirip 'Siz pahalı yiyorsunuz' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Tarla sahibi üreticimiz, bir sonraki üretim sezonu için fotoğraflarda da yer aldığı gibi tarlasının bir kısmına karpuz fidesi dikmiştir.

Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınmış ve çarpıtılarak sosyal medyadan paylaşılmıştır.

Söz konusu üreticimiz, paylaşılan videonun içeriğiyle bir ilgisinin olmadığını, ürününü sattığını ve şu an söz konusu arazide karpuz ekili olduğunu resmi makamlara beyan etmiştir.

Sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, tarımsal üretim süreçlerindeki olağan hasat artığı ve ürün değişimi işlemleri manipüle edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır.

Bu vesileyle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimizin her daim yanında olduğumuzu, içeren paylaşımlara karşı hassasiyetle yaklaştığımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

https://x.com/TCTarim/status/2042255191014011370?s=20

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#dezenformasyon
#çiftçi
#tarsus
#Marul
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.