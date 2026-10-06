Ticaret Bakanlığı denetimlerinde bir masa tenisi takımıyla ilgili ortaya çıkan sonuç yasak ve toplatma kararı getirdi.

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HABERİN ÖZETİ Masa tenisi takımından kimyasal çıktı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı Ticaret Bakanlığı denetimlerinde kimyasal risk taşıdığı belirlenen bir masa tenisi takımı hakkında yasaklama ve toplatma kararı verildi. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bir masa tenisi takımının kimyasal risk taşıdığı tespit edildi. Ürünün Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini testlerinden kaldığı belirlendi. Masa tenisi takımı hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulandı. Gelişmeyi sosyal medya üzerinden aktaran Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü ve güvensiz ürünlere izin verilmeyeceğini belirtti.

KİMYASAL RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ

Gelişmeyi aktaran Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kaplan, paylaşımında "Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetim sonucunda bir masa tenisi takımı ürününün kimyasal risk taşıdığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

YASAKLAMA VE TOPLATMA KARARI ALINDI

Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın devamında şu cümleleri sarf etti:

"Ürünün, Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini testlerinden kalır sonuç aldığı belirlenmiş; ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz."