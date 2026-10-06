Masa tenisi takımından kimyasal çıktı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

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İstanbul
Ticaret Bakanlığı denetimlerinde bir masa tenisi takımıyla ilgili ortaya çıkan sonuç yasak ve toplatma kararı getirdi.
Gelişmeyi aktaran Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
Kaplan, paylaşımında "Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetim sonucunda bir masa tenisi takımı ürününün kimyasal risk taşıdığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın devamında şu cümleleri sarf etti:
"Ürünün, Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini testlerinden kalır sonuç aldığı belirlenmiş; ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz."