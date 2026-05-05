Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, Mayıs ayı maaş ödeme takvimine odaklandı. Memur emeklileri normal şartlarda maaşlarını her ayın 5’ine kadar alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise tahsis numarasına göre farklı günlerde ödeme alıyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram için kurbanlık başta olmak üzere diğer alışverişlerini yetiştirmeye hazırlananlar ise emekli aylığı ödeme takvimini gündemine aldı. Emekli maaşının yanı sıra 4A, 4B,4C emeklilerine 4 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erkene mi alındı? İşte, Mayıs ayı emekli maaşı ödemelerine ilişkin son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 14:40


Emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan ayında olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Bayramlık alışverişleri için harekete geçen emekliler, ikramiyelerin yanı sıra maaş ödeme takvimini gündeminde aldı. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve diğer sosyal yardımdan yararlananlar ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceğini araştırıyor. Özellikle bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla beraber tatil erken başlayacak. İdari izin sebebiyle memurlar izinli olurken emekliler ise maaş ödemelerinin daha erken yatırılma ihtimalini gündemine aldı. bu yıl 27 Mayıs’ta başlarken bazı emeklilerin ödeme günleri, resmi tatile denk gelecek. Memurların maaşları ise her ayın 15’inden itibaren yatırıldığından bayram öncesi yatırılacak. Peki Emekli maaşları erken mi, bayramdan önce yatacak mı? İşte, 4A, 4B, 4C ödeme günleri…

HABERİN ÖZETİ

Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan ayında olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağı ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla emeklilerin maaş ödemelerinin öne çekilme ihtimalinin gündemde olduğu belirtiliyor.
Emekli bayram ikramiyeleri 4 bin lira olarak belirlendi ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar gibi birçok kesim yararlanabilecek.
Mayıs ayı emekli maaşlarının bayram öncesinde tamamlanması bekleniyor; memur emeklileri maaşlarını ilk 5 gün içinde, SSK emeklileri 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında alıyor.
Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlayacak ve idari izinle birlikte tatil 9 güne uzatıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet tarafından açıklanan tarihlere göre Kurban Bayramı 27 Mayıs’ta başlayacak ve 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatilinin idari izinle beraber 9 gün sürmesine karar verilirken milyonlarca emekli maaş ödemelerine odaklandı.

Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026

Mayıs ayında memur emeklileri maaşlarını (4C) ilk 5 gün içerisinde alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bazılarının maaş ödeme günleri bayrama denk geliyor. Emekli aylıkları tahsis numarasına göre hesaplara yatırılıyor.

SSK emekli maaşları her ayın 17’si ve 26’ı arasında yatırılırken Bağ-Kur emeklileir ise maaşlarını 25’i ve 28’i arasında alıyor. Mayıs ayında bayram öncesinde tüm emeklilerin maaş ödemelerinin tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklamaya yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emeklilerin maaş ödeme günleri, sigorta koluna ve tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. Normal şartda memur emeklileri her ayın 5’ine kadar ödemelerini alıyor. SSK emeklileri ise 17-26’sı arası maaş alıyor. Bağ-kur emeklileri ise 25’i ve 28’i arasında maaşlarını alıyor. Bayram sebebiyle maaş ödemelerinin öne çekilmesi beklenirken konuyla ilgili henüz resmi ödeme takvimi duyurulmadı. Emekli maaşlarının bayram ikramiyeleriyle beraber 18-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026

EMEKLİLER 4 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK

2026 yılında emekli tutarı 4 bin lira olarak belirlendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. Bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Nisan ayı itibarıyla emeklilik dilekçesini teslim edenler de benzer şekilde ikramiyeden faydalanabilirler. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, köy korucuları, şehit yakınları, gaziler de ikramiyeden yararlanabilecek.

Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından bayram tatiliyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Normal şartlarda Kurban Bayramı tatili, arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürerken bayram öncesindeki 1.5 gün idari izin kapsamına alınarak tatil 9 güne uzatıldı. İdari izin sadece 657 sayılı kanuna tabii olan memurları kapsayacak. Bayram tatilinde okullar, üniversiteler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.

Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026

ETİKETLER
#emekli maaşı
#kurban bayramı
#bayram ikramiyesi
#Maaş Ödemeleri
#Erken Emekli Maaşı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.