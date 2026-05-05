

Emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan ayında olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Bayramlık alışverişleri için harekete geçen emekliler, ikramiyelerin yanı sıra maaş ödeme takvimini gündeminde aldı. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve diğer sosyal yardımdan yararlananlar ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceğini araştırıyor. Özellikle bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla beraber tatil erken başlayacak. İdari izin sebebiyle memurlar izinli olurken emekliler ise maaş ödemelerinin daha erken yatırılma ihtimalini gündemine aldı. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs’ta başlarken bazı emeklilerin ödeme günleri, resmi tatile denk gelecek. Memurların maaşları ise her ayın 15’inden itibaren yatırıldığından bayram öncesi yatırılacak. Peki Emekli maaşları erken mi, bayramdan önce yatacak mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaşı ödeme günleri…

HABERİN ÖZETİ Mayıs ayı emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak, erkene mi alındı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi 2026 Emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan ayında olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağı ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla emeklilerin maaş ödemelerinin öne çekilme ihtimalinin gündemde olduğu belirtiliyor. Emekli bayram ikramiyeleri 4 bin lira olarak belirlendi ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar gibi birçok kesim yararlanabilecek. Mayıs ayı emekli maaşlarının bayram öncesinde tamamlanması bekleniyor; memur emeklileri maaşlarını ilk 5 gün içinde, SSK emeklileri 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında alıyor. Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlayacak ve idari izinle birlikte tatil 9 güne uzatıldı.

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet tarafından açıklanan tarihlere göre Kurban Bayramı 27 Mayıs’ta başlayacak ve 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatilinin idari izinle beraber 9 gün sürmesine karar verilirken milyonlarca emekli maaş ödemelerine odaklandı.

Mayıs ayında memur emeklileri maaşlarını (4C) ilk 5 gün içerisinde alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bazılarının maaş ödeme günleri bayrama denk geliyor. Emekli aylıkları tahsis numarasına göre hesaplara yatırılıyor.

SSK emekli maaşları her ayın 17’si ve 26’ı arasında yatırılırken Bağ-Kur emeklileir ise maaşlarını 25’i ve 28’i arasında alıyor. Mayıs ayında bayram öncesinde tüm emeklilerin maaş ödemelerinin tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklamaya yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emeklilerin maaş ödeme günleri, sigorta koluna ve tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. Normal şartda memur emeklileri her ayın 5’ine kadar ödemelerini alıyor. SSK emeklileri ise 17-26’sı arası maaş alıyor. Bağ-kur emeklileri ise 25’i ve 28’i arasında maaşlarını alıyor. Bayram sebebiyle maaş ödemelerinin öne çekilmesi beklenirken konuyla ilgili henüz resmi ödeme takvimi duyurulmadı. Emekli maaşlarının bayram ikramiyeleriyle beraber 18-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

EMEKLİLER 4 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK

2026 yılında emekli bayram ikramiyesi tutarı 4 bin lira olarak belirlendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. Bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Nisan ayı itibarıyla emeklilik dilekçesini teslim edenler de benzer şekilde ikramiyeden faydalanabilirler. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, köy korucuları, şehit yakınları, gaziler de ikramiyeden yararlanabilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından bayram tatiliyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Normal şartlarda Kurban Bayramı tatili, arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürerken bayram öncesindeki 1.5 gün idari izin kapsamına alınarak tatil 9 güne uzatıldı. İdari izin sadece 657 sayılı kanuna tabii olan memurları kapsayacak. Bayram tatilinde okullar, üniversiteler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.