Mayıs ayı işyeri kira zam oranı belli oldu!

03 May 2024 10:18 - Güncelleme : 03 May 2024 10:24

TÜİK verilerine göre enflasyon 3,18 artarak 69,80 oldu

TÜİK verilerine göre enflasyon 3,18 artarak 69,80 oldu

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından mayıs ayında sözleşme yenileyecek kiracılar için de zam oranı belli oldu.

TÜİK NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69,80 arttı.

İŞYERİ MAYIS KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

İşyerlerine yapılacak kira zammı enflasyonla birlikte belli oldu. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 59,64 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mayıs ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 59,64 olarak uygulayacak.

MAYIS AYI EV KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 250 TL

İŞYERİ KİRA ZAMMI

Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %59,64

Kira Artış Tutarı: 10 bin 139 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 139 TL

EV KİRA ZAMMINDA SINIR UYGULANIYOR

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI TEMMUZDA BİTİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine mayıs ayında da yüzde 25 zam yapabilecek.

Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının temmuz ayından sonra süreceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.