 | Safa Keser

McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100’üncü yaşı İstanbul’da kutlandı

İngiltere’nin 1 numaralı bisküvisi McVitie’s’in Türkiye’de de tüketicilerin beğenisini kazanan McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100’üncü yaşı, Türk ve İngiliz kültüründen izler taşıyan etkinlikle kutlandı.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 11:37

Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in ikonik ve İngiltere’nin 1 numaralı bisküvi markası McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’sinin 100. yılını ’da Türk ve İngiliz kültürünü buluşturan özel bir etkinlikle kutladı. Londra, Stockholm, Amsterdam, Kopenhag Helsinki, ve Kahire’nin ardından gerçekleştirilen İstanbul’daki kutlama, markanın asırlık lezzet yolculuğunu etkileyici bir deneyimle misafirlere sundu.

Etkinlikte; McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin Londra’dan İstanbul’a uzanan asırlık lezzet hikayesi Türk ve İngiliz kültürel sembollerini harmanlayan görsel bir dünya ve interaktif deneyim alanlarıyla anlatıldı.

Şef Maksut Aşkar imzasıyla McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’den ve iki ülkenin tatlı kültürlerinden ilhamla hazırlanan lezzetleriyle, sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun McVitie’s bisküvilerini Türkiye ve İngiltere’nin ikonik sembolleriyle buluşturduğu özel eserler etkinliğin en çok ilgi gören bölümleri oldu. DJ Kaan Düzarat ve Jabbar’ın performansları ise etkinliğe renk kattı.

Değişmeyen lezzet ve güçlü miras

McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin global başarı hikayesinin Türkiye’de de güçlü bir karşılık bulduğunu belirten Ülker CEO’su ve pladis TURCA Başkanı Özgür Kölükfakı “McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi, bir asırdır değişmeyen lezzeti ve güçlü mirasıyla dünyanın dört bir yanında tüketicilerin yaşamına eşlik ediyor. Bu ikonik ürün, pladis çatısı altındaki geniş ürün yelpazesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde McVitie’s’in de yer aldığı ürün portföyümüzü daha fazla tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Markanın tarihsel köklerini İstanbul’da kutlamanın, Türkiye pazarıyla kurulan bağ açısından ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Ülker- pladis TURCA CMO’su Mustafa Kabakçı şu değerlendirmeyi yaptı: “McVitie’s Türkiye’de artırdığı ürün çeşitliliği ve iletişim çalışmalarıyla tatlı bisküvi kategorisinde en hızlı büyüyen marka oldu*. ‘Adı McVitie’s, Tadı Nefis’ söylemiyle ürünün tadına vurgu yaptığımız, sıcak ve samimi bir iletişim yürütüyoruz. İstanbul’daki 100. yıl kutlamasını da iki ülke kültürünü buluşturan bir kurguyla tasarlayarak markanın hikâyesini tüketicilerimizle daha derin bağ kuracak şekilde anlatmayı hedefledik. Önümüzdeki dönemde de tüketici deneyimini merkeze alan yenilikçi yaklaşımımızla markalarımızın değerine değer katmaya devam edeceğiz.”

McVitie’s Milk Chocolate Bisküvisi’nin hikayesi 1925’te başladı

McVitie’s, 1839 yılından bu yana Birleşik Krallığın favori bisküvileri ve keklerinin üretimini yapıyor. McVitie’s, Avrupa’nın en büyük bisküvi üretim tesisi olan Harlesden fabrikası, yoğun dönemlerde günde 30 milyon tatlı ve 50 milyon tuzlu olmak üzere toplam 80 milyon adet bisküvi üretim kapasitesine sahip. McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin hikayesi, orijinal bisküvinin ilk kez çikolatayla kaplanarak satışa sunulduğu 1925’te Londra’daki Harlesden tesisinde başladı.

