MEB harekete geçti! Özel okullar mercek altında: Fahiş fiyata geçit yok

23 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:05

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca veli ve öğrenci de hazırlıklara başladı. Çocuklarının daha iyi okullarda eğitim görmesi için özel okullara yönelen veliler, beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyor. Çok sayıda okul yönetimi kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sunuyor. Duruma isyan eden veliler, bakanlığa şikayet yağdırdı. Harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, şikayetleri yakın takibe aldı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla özel okullara yönelik "özel okullarda fahiş fiyat artışı" konulu 81 il valiliğine yazı gönderildi.

'HİZMET YAPMAK ÜZERE GELİR SAĞLAYABİLİR'

Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler" hükmü hatırlatıldı.

MEVZUAT İŞARET EDİLDİ

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "öğrenci ve kursiyer ücretlerinin, veli veya kursiyerlerle yapılacak özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edecekleri" yönünde hükmün de bulunduğu belirtilen yazıda, mevzuattaki şu maddelere işaret edildi:

'FIKRADA BELİRTİLEN ORANDA ARTIŞ YAPILIR'

"Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz.

Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden, öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir."