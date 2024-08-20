Özel okulların kitap fiyatları dudak uçuklattı! Uzman isim uyardı: "Dava açabilirsiniz"

20 Ağustos 2024 13:19 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:32

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala yine özel okullar gündemde. Fahiş okul ücretleri, servis, yemek derken okullar bir de kitap ücreti talep ediyor. Bazı veliler, Bakanlık ve Milli Eğitim müdürlükleri ile CİMER'e başvurup şikayette bulunmuştu fakat değişen pek bir şey olmadı.

40 BİN LİRAYA BİR KOLİ KİTAP

Sosyal medyada paylaşılan görsel kısa sürede gündeme oturdu. Türkiye'nin önde gelen özel okulları arasında yer alan kolejde kitaplar için ödenen rakam şoke etti. 7. sınıf için alınan bir koli için veli tam 40 bin lira ödedi. Aldığı kitapların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan veli, "Şu 1 kutu kitap 40 bin lira" notunu düştü. Talep edilen ücret sosyal medyada gündem oldu.

BAŞKA OKULLARDA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Başka bir özel okulda da durum çok farklı değil. 2. sınıf için alınan kitaplara toplamda 33 bin lira istendi.

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