Özel okulların kitap fiyatları dudak uçuklattı! Uzman isim uyardı: "Dava açabilirsiniz"
Yeni eğitim yılının başlamasına az bir süre kala özel okullar yine velilerden ek kitap ücreti talep etmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görsel kısa sürede gündeme oturdu. 7. sınıf için istenilen kitap fiyatı dudak uçuklattı.
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala yine özel okullar gündemde. Fahiş okul ücretleri, servis, yemek derken okullar bir de kitap ücreti talep ediyor. Bazı veliler, Bakanlık ve Milli Eğitim müdürlükleri ile CİMER'e başvurup şikayette bulunmuştu fakat değişen pek bir şey olmadı.
40 BİN LİRAYA BİR KOLİ KİTAP
Sosyal medyada paylaşılan görsel kısa sürede gündeme oturdu. Türkiye'nin önde gelen özel okulları arasında yer alan kolejde kitaplar için ödenen rakam şoke etti. 7. sınıf için alınan bir koli için veli tam 40 bin lira ödedi. Aldığı kitapların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan veli, "Şu 1 kutu kitap 40 bin lira" notunu düştü. Talep edilen ücret sosyal medyada gündem oldu.
BAŞKA OKULLARDA DA DURUM FARKLI DEĞİL
Başka bir özel okulda da durum çok farklı değil. 2. sınıf için alınan kitaplara toplamda 33 bin lira istendi.
"10 YIL GERİYE DAVA AÇABİLİRLER"
Velilerin haklarını bilmesi gerektiğini söyleyen Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, "Herhangi bir şekilde talep etmedikleri bir ücretle karşılaştıklarında ellerinde yazılı bir delil olması için, okul yönetimine 'Biz böyle bir talepte bulunmuyoruz. Kitap ücretlerini bahsettiğiniz şekilde biz ödemek istemiyoruz. Sizin anlaşmış olduğunuz servisleri kullanmak istemiyoruz' tarzında bir metin gönderirlerse ellerinde delil olarak bulunur ve öğrencileri mezun olmuş olsa bile 10 yıl geriye dönük şekilde dava açarak bu ödemiş oldukları ücretleri alabilirler" ifadelerini kullandı.