MEB İŞKUR TYP alımları 2026: Okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları ne zaman?

İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde temizlik ve güvenlik görevlisi ihtiyacını karşılamak amacıyla TYP kapsamında personel alımları gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında gerçekleştirilen alımlar kapsamında kabul edilen vatandaşlar 1 Eylül 2025 tarihinde çalışmaya başlamıştı. Alım yapılan vatandaşların görev süreleri ise 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Görev sürelerinin sona ermesine sayılı günler kala 2026 İŞKUR TYP alımları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026 yılının bahar yarıyılının başlamasıyla birlikte TYP sisteminde yapılacak değişiklikler hakkında geçtiğimiz aylarda TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Peki okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte okullarda 2026 yılı bahar yarıyılı temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarının detayları...

OKULLARDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2026?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran ayında katıldığı TGRT Haber canlı yayınında TYP sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada 2026 bahar yarıyılı başı itibarıyla TYP sisteminin kaldırılacağını belirtti. TYP'nin kaldırılmasının ardından farklı bir modelle okullarda temizlik ve güvenlik probleminin çözüleceğini ifade etti. Bu modelin kadrolu olmayacağı ancak farklı bir çözüm mekanizmasıyla 2026 bütçesine ekleneceğini de açıklandı.

Bakan Tekin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında değerlendirilmiştik. Geçtiğimiz yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı projeyi İUP diye revize etti. Farklı bir proje. Yani kısmi zamanlı çalışma ya da yarı zamanlı çalışma diye tanımlayacağımız bir programla revize etti. Teorik olarak kağıt üzerinde güzeldi. Uygulamada geçen yıl bazı sorunlar yaşadık. Bu yıl itibarıyla şu an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da konuştuk ve ağustos ayı sonu itibarıyla okullarımızda temizlik ve güvenlik anlamında TYP kapsamında arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müdahalesiyle biz 2026 yılı bahar yarıyılının başı itibarıyla TYP'yi de kaldırıp farklı bir modelle okullarımızın temizlik ve güvenlik problemini kadrolu değil ama farklı bir çözüm mekanizmasıyla onu 2026 bütçesine de koymuş olacağız ve o sorunu da çözeceğiz."

OKULLARDA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, ŞARTLARI?

Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi başvurularının 2026 bahar yarıyılı itibarıyla nasıl gerçekleştirileceğine dair detaylar henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından ilerleyen günlerde TYP'nin yerine geçecek olan yeni modelin detaylarının paylaşılması bekleniyor. Detayların paylaşılmasının ardından ise başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları netlik kazanacak.