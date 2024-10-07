Meclise ilginç talepler yağdı! Emekli maaşları bir cumhuriyet altını olsun, evliliği uzun süren kadınlara maaş bağlansın

07 Ekim 2024 14:54 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:09

TBMM dilekçe komisyonuna yapılan başvurularda ilginç öneri ve talepler yer aldı. Vatandaşlardan kimi evliliği uzun süren kadınlara maaş bağlanmasını isterken, kimi de en düşük emekli maaşı ile engelli aylıklarının bir cumhuriyet altını düzeyine çıkarılmasını talep etti.

Vatandaşlar TBMM​ dilekçe komisyonuna taleplerini iletti. Başvurularda, emekli ve engelli maaşlarının bir cumhuriyet altını seviyesine çıkarılması istendi. Bir başka kişi de eşinden ayrılan kadınlara maaş bağlanmasını talep etti. Ama sadece bu kadar değildi. Çok başka ilginç talepler de vardı.

MECLİSE YAPILAN TALEP BAŞVURULARI ŞAŞIRTTI

Meclis dilekçe komisyonuna yüzlerce başvuru yapıldı.

TBMM dilekçe komisyonuna yapılan başvurularda en düşük engelli ve emekli maaşının artırılması talep edildi. 12.500 liradan bir cumhuriyet altını düzeyine çıkarılsın denildi.

SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANSIN TALEBİ

Sokak düğünleri yasaklansın, sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti geri alınsın, akraba evlilikleri engellensin, suçlular aile soya ağaçlardan çıkarılsın gibi pek çok dikkat çeken talep başvuruları geldi.

Bu talepler arasında bir vatandaş da katliam yasasına tepki gösterdi. "Sokak köpekleri uyutulacaksa ben de ötenazi hakkı istiyorum" başvurusunda bulunuldu.

UZUN SÜREN EVLİLİKLERDE KADINLARA MAAŞ BAĞLANSIN

Meclise iletilen talepler bunlarla sınırlı kalmadı. Uzun süren evliliklerde kadınlara maaş bağlansın, oyun konsolları gümrük vergisinden muaf tutulsun diyen de oldu.

Ankara'da bir vatandaş ise genel kurul duvarıyla zeminin birleştiği yerin düzeltilmesini istedi. Üstelik bu şikayete Meclisten cevap da gitti. Cevapta ulusal bir mimari proje yarışması sonucunda genel kurulda oturma ve kullanım düzeninin gereksinimlere göre düzenlendiği belirtildi.