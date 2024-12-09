Meclisin bütçe mesaisi başlıyor! Aralıksız tam 12 gün sürecek: İşte haftalık program
Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 günlük bütçe maratonu başlıyor. Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri 12 gün aralıksız sürecek. Kurul, "2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı"nı görüşmeye başlayacak.
TBMM'de bütçe mesaisi bugün başlıyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşecek. Kesintisiz 12 gün sürecek bütçe maratonu 20 Aralık'ta sona erecek.
TBMM GENEL KURULU'NDA BÜTÇE MESAİSİ
Haftanın ilk gününde Meclis Genel Kurul'unda bütçe görüşmeleri başlayacak. Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak. Görüşmeler tam 12 gün sürecek.
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK
Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurul'a, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüde olacak.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, DEM Parti'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan konuşacak.
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 9 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 70'şer, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak.
HAFTALIK PROGRAM BELİRLENDİ
Görüşmelerin ilk haftasında çeşitli bakanlıklar ve kurumlar bütçelerini savunacak:
- 9 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü üzerine genel değerlendirme.
- 10 Aralık Salı: Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ve diğer bağlı kurumlar.
- 11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Sağlık Bakanlıkları ile çeşitli enerji ve altyapı kuruluşları.
- 12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile bilimsel ve teknik kurumlar.
- 13 Aralık Cuma: Milli Savunma, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile ilgili bağlı kuruluşlar.
- 14 Aralık Cumartesi: İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile güvenlik ve afet yönetimi kurumları.
- 15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıkları ve üniversiteler.
- 16 Aralık Pazartesi günü Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Bakanlar Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak.
- 17 Aralık Salı günü de Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile süreç devam edecek.
- 18 ve 19 Aralık'ta teklifin maddeleri görüşülecek.
- 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak değerlendirmeler ve oylamayla süreç tamamlanacak.
MECLİS'E ZİYARETÇİ YASAKLANDI
Bütçe görüşmeleri süresince Meclis'te güvenlik tedbirleri üst seviyede olacak. Bu süreçte ziyaretçi kabul edilmeyecek ve siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.