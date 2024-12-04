Memura ikramiye müjdesi! 950 bin kişiyi ilgilendiriyor: Milyarlarca liralık ödeme yapılacak

04 Aralık 2024 15:18 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:19

Sözleşmeli memurlara ek ikramiye müjdesi geldi. Meclis gündemine gelen yeni yasa teklifi, yaklaşık 950 bin çalışan için 4,6 milyar liralık ek ödeme yapılmasını öngörüyor. Teklif kabul edilirse sözleşmeli memurlara tek seferlik ilave ikramiye verilecek.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan sözleşmeli memurlar için ilave ikramiye müjdesi gündemde yer aldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan yasa teklifi, sözleşmeli memurlara tek seferlik ilave ikramiye verilmesini öngörüyor.

4,6 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 950 bin sözleşmeli memura toplamda 4 milyar 600 milyon lira tutarında ikramiye ödenecek. Geçici madde kapsamında yer alan 700 bin memur, 3 milyar 400 milyon liralık ikramiyeden yararlanacak. Ayrıca sekiz yıllık çalışma süresini tamamlamayı bekleyen 249 bin 429 sözleşmeli personele de 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak.

KADROLU MEMURLAR DA DAHİL EDİLECEK

Kanun teklifi, sözleşmeli personel olarak üç yıl çalıştıktan sonra memur kadrolarına geçenlerin de bu süreçteki hizmet sürelerini dikkate alıyor. Böylece, bu kapsamdaki memurlar da sekiz yıllık sürenin hesaplanmasıyla ikramiye hakkına sahip olabilecek. Teklifin kabul edilmesi durumunda hem mevcut hem de önceki sözleşmeli personel için önemli bir maddi destek sağlanmış olacak.