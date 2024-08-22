Mehmet Şef, yerli bulaşık kapsülü Tems'in yeni reklam yüzü oldu

22 Ağustos 2024 16:01 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:08

Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca ve Yönetim Kurulu üyemiz Nedim Karaca ülkemizin gurur kaynağı olan TEMS'in tanıtım ve iş birliği çalışmaları kapsamında önemli bir anlaşmaya imza attı. Türkiye’nin ve dünyanın en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef'in sevilen ve otoriter jürisi Mehmet Yalçınkaya ile başarılı bir iş birliğine gidildi.



Mehmet Şef, mutfakta kaliteye ve mükemmeliyete verdiği önemle tanınan seçici ve titiz bir isim olarak, yerli ve milli üretim olan TEMS markasını tercih etti.



Bu önemli tercih, hem markanın güvenilirliğini hem de kalitesini bir kez daha tescillemiş olduğunu belirten Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, ''İmzalanan bu anlaşma ile birlikte, Mehmet Şef'in tecrübesi ve TEMS'in üstün üretim teknolojisi bir araya gelerek, yerli üretime ve gastronomi sektörüne büyük katkı sağlayacak. Bu başarılı iş birliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, TEMS ailesi olarak gururla yolumuza devam ediyoruz'' açıklamasında bulundu.