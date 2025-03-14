Mehmet Şimşek, ABD ile doğalgaz müafiyeti görüşmesi yapacak

Türkiye Rusya'dan doğal gaz tedarikini sürdürmek için ABD'den aldığı yaptırım muafiyetinin uzatılmasını talep ediyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşecek.

Türkiye, Rusya’dan doğal gaz tedarikini sürdürmek için ABD'den alınan yaptırım muafiyetinin süresinin uzatılması için diplomatik temaslarda bulunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşerek bu konuda taleplerini bildirecek.

BAKAN ŞİMŞEK ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye’nin, Rusya’dan doğal gaz tedarikini sürdürülebilmek için ABD’nin sağladığı yaptırım muafiyetinin süresi 20 Mart’ta doluyor. Yaklaşan son tarih öncesinde bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Scott Bessent ile telekonferansla görüşecek.

Yürütülen diplomatik temaslarla Rusya’dan doğal gaz tedarikini sürdürübilmek için ABD’nin aralık ayında sağladığı yaptırım muafiyeti süresinin uzatılması talep edilecek. Yaptırımlar kasımda başlamıştı. ABD Kasım 2024’te Rusya’nın enerji gelirlerini kısıtlamak için Gazprombank’a yaptırım kararı almıştı.

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