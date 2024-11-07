Mehmet Şimşek açıkladı: Asya’nın en büyük ticaret ortağı Çin ile 5 alanda işbirliği

07 Kasım 2024 12:00 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Çin çıkarması sürüyor. Şimşek, Pekin’de Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile görüştü. “Asya’da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz.” diyen Bakan Şimşek, iki ülke arasında yatırımların artırılmasını, altyapı yatırımlarının finansmanı, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı için Pekin’de temaslarını sürdürüyor. Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılmasına yönelik Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı son buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Asya’da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz.” dedi.

TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDA KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ

İlki 4 Kasım 2016'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi Toplantısı, 8 yılın ardından tekrar gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing ile görüştü. Şimşek ve Cang'ın görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye ve Çin arasındaki karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin hız kazanması ve derinleşmesinin; sadece iki ülkenin çıkarına değil, bölgesel ve küresel barış, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, “Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı için Çin Başbakan Yardımcısı Sayın Zhang Guoqing ile Pekin’de bir araya geldik. İki ülke arasında yatırımların artırılmasını, altyapı yatırımlarının finansmanı, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında işbirliğimizin güçlendirilmesini kararlaştırdık.

Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılmasına yönelik Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı da gerçekleştirildi. Asya’da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz.” dedi.

5 ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

İki ülke arasında yatırımların artırılmasını, altyapı yatırımlarının finansmanı, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.

ÇİN'DEN DAHA FAZLA TURİST AĞIRLAMAK İSTİYORUZ

Şimşek "Türkiye ve Çin arasındaki karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin hız kazanması ve derinleşmesinin; sadece iki ülkenin çıkarına değil, bölgesel ve küresel barış, refah ile istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.