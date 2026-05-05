Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Mehmet Şimşek: Eşel mobil olmasaydı mazot 89, benzin 79 lira olacaktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşının etkisiyle artan petrol ve enerji fiyatlarına dikkat çekerek Türkiye enflasyonuyla ilgili "Küresel şokun etkisiyle bir miktar sapma olabilir." dedi. Şimşek ayrıca enflasyonu yüzde 20'lere indirmeyi planladıklarını belirterek akaryakıttaki eşel mobil sistemi uygulanmasaydı mazotun 89 lira, benzinin ise 79 lira olma tehlikesini paylaştı.

Mehmet Şimşek: Eşel mobil olmasaydı mazot 89, benzin 79 lira olacaktı
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 21:16

Hazine ve Maliye Bakanı ekonomideki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomilerinde ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşının etkisine değinen Bakan Şimşek, Türkiye'deki enflasyonun da bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Mehmet Şimşek: Eşel mobil olmasaydı mazot 89, benzin 79 lira olacaktı

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran-İsrail geriliminin küresel ekonomiye ve Türkiye'deki enflasyona etkisini değerlendirerek, enerji tedarikinde sorun yaşanmadığını ve enflasyonu tekrar yüzde 20'li rakamlara indirmeyi hedeflediklerini belirtti.
İran-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşın küresel ekonomilerde ve Türkiye'deki enflasyonda olumsuz etkisi olduğu belirtildi.
Bakan Şimşek, Türkiye'nin enerji tedarik çeşitliliği sayesinde Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının düşük olduğunu ve enerji arz güvenliğiyle tedarik konusunda bir sorun yaşanmadığını ifade etti.
Artan petrol fiyatlarının vatandaşlara yansımasını önlemek için Eşel Mobil sisteminin devreye sokulduğu ve bu sayede mazot ile benzinin olması gereken fiyatların altında kaldığı belirtildi.
Şimşek, bu yıl enflasyonun yüzde 20'nin bir tık altına inebileceği yönündeki öngörünün, küresel şokun etkisiyle bir miktar sapma gösterebileceğini söyledi.
Petrol fiyatlarındaki her yüzde 10'luk artışın manşet enflasyonu 1,1 puan yukarı çektiği bilgisi paylaşıldı.
Enflasyonu tekrar 20'li rakamlara indirmeyi hedefledikleri vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

Bakan Şimşek, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Türk ekonomisinin kronik sorunu olan enflasyonla ilgili "Küresel şokun etkisiyle bir miktar sapma olabilir." dedi. Şimşek ayrıca enflasyonun yüzde 20'lere indirmeyi planladıklarının bilgisini paylaştı.

Mehmet Şimşek: Eşel mobil olmasaydı mazot 89, benzin 79 lira olacaktı

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA BAĞIMLILIĞIMIZ ÇOK DÜŞÜK SEVİYEDE"

Şimşek, savaşın etkisiyle zorlaşan enerjinin tedarik edilmesi noktasında Türkiye'nin bir sorunu olmadığını belirterek "Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20-25 yılda Türkiye enerji tedariki çeşitlendirildi. Yani petrol, doğal gaz, özellikle birçok alanda yapılan yatırımlarla ciddi bir çeşitlendirmeye gidildi. Dolayısıyla bizim Hürmüz Boğazı’na olan bağımlılığımız çok düşük derecede. O bizi etkilemiyor. Yani en önemli konu enerji arz güvenliği ve tedarik anlamında şu anda Türkiye’de bir sorun yok. Jet yakıtında sorun yok, doğal gazda sorun yok, petrolde sorun yok" dedi.

"EŞEL MOBİL OLMASAYDI MAZOT 89, BENZİN 79 LİRA OLACAKTI"

Bakan Şimşek, artan petrol fiyatlarıyla ortaya çıkan durumun vatandaşa yansımaması için eşel mobil sistemini devreye soktuklarını hatırlatarak "Eşel mobil olmasaydı bugün mazot 89,4 lira olurdu burada. Yani yaklaşık 90 lira olacaktı. Halbuki şu anda eşel mobil sayesinde fiyat 72,7 lira, yani 73 lira diyelim. Benzer şekilde benzinde de benzin fiyatı yani eşel mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı, şu anda 64,6, 65 lira diyelim." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek: Eşel mobil olmasaydı mazot 89, benzin 79 lira olacaktı

"Şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimize, sanayicimize, yani esnafımıza yansıtmadık." diyen Şimşek, bunun önemli bir fedakarlık olduğunu belirtti.

"ENFLASYON BİR MİKTAR YÜKSEK SEYREDEBİLİR"

ve hedeflerle ilgili de konuşan Bakan Şimşek "Enflasyonu gerçekten bu sene çok rahat bir şekilde yüzde 20, hatta yüzde 20’nin bir tık altını görebiliriz diye düşünüyorduk, programı o şekilde yapmıştık. Tabii bu şokun etkisiyle enflasyon bir miktar yüksek seyredebilir." dedi.

Mehmet Şimşek: Eşel mobil olmasaydı mazot 89, benzin 79 lira olacaktı

"HEDEF TEKRAR 20'Lİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEK"

Merkez Bankamız, tahminleri onlar yapıyorlar. 14 Mayıs’ta yeni bir enflasyon raporu yayınlayacaklar, orada ne tür bir tahmin değişikliğine gidecekler doğrusu ben işlerine pek buradan müdahale etmek istemem. Petrol fiyatlarındaki her yüzde 10’luk artış, manşet enflasyonu 1,1 puan yukarı çekiyor; bu birinci konu. Dolayısıyla şu ana kadar petrol fiyatlarında işte yüzde 50-60 arası bir artış diyelim ki varsa ona göre bakılır; hesap yapmak kolay.

Piyasa beklentileri, enflasyonu yüzde 27’ye çekmiş durumda bu son gelişmeler ışığında. Biz bu sene çok güçlü bir şekilde odaklanmaya devam edeceğiz, enflasyonu tekrar 20’li rakamlara indirmeyi tabii ki hedefliyoruz.

