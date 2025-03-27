Mehmet Şimşek Küresel Yatırımcı Zirvesi'ne katılacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında Hong Kong'daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak. Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya video konferansla katılması bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK HONG KONG'A BAĞLANACAK

Yatırımcılardan oluşan Hong Kong'daki Küresel Yatırımcı Zirvesi'ne bugün telekonferansla katılacak olan Bakan Şimşek, toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak. Bakan Şimşek, önceki gün de Citibank ve Deutsche Bank'ın düzenlediği web konferansına katılmıştı.