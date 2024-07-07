Mehmet Şimşek ticari araç sahiplerini uyardı! Bunu yapanlara ciddi oranda cezalar uygulanacak

07 Temmuz 2024 12:44 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 12:43

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'de ticari araç sahiplerini ilgilendiren haber Bakan Şimşek'ten geldi.

Şimşek, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin hayata geçirileceğini ve kullanma zorunluluğuyla beraber kayıt dışılık ile mücadelede yeni bir sayfa açılacağını vurguladı.

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Mehmet Şimşek’ten ticari araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli açıklamalar geldi.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi artık zorunlu olacak.

Düzenleme ile beraber hatalı ve usulsüz işlemlerin önüne geçilecek.

Elle plaka girişi ve usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi tarih olacak.

UTTS ile Taşıt plakaları yeni nesil yazar kasalara elle yazılmadan otomatik olarak iletilecek.

Böylece akaryakıt piyasasında rekabet eşitliği sağlanacak ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilecek.

VERGİ KAYBININ ÖNLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yılbaşından itibaren vergi mükelleflerine ait ticari araçlar için yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’yle 8 milyon aracın 713 milyar liralık akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edileceğini ifade etti.

Sistemle birlikte yakıt alan araçtan başka bir aracın plakasına fiş düzenlenmesinin önüne geçilecek.

Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem 2025'te zorunlu olacak.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınacak.

Uygulama ile kayıt dışılık azaltılarak bütçe finansmanı iyileştirilecek.

Uygulama başlama tarihi olan 1 Ocak 2025'ten itibaren araç plakalarının ödeme kaydedici cihazlara girişi elle olmayacak.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN UYARI

Şimşek, "Zorunluluk getirilen taşıtlar için sistem kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de 2,5 milyon vergi mükellefinin 8 milyon taşıtı olduğunu ve taşıtların 2,5 milyonunun özel şirketlere ait taşıt tanıma sistemlerini kullandığını kaydeden Şimşek, vergi mükelleflerine ait 8 milyon aracın tamamının sisteme dahil olmasıyla 713 milyar liralık akaryakıtın tüketiminin dijital olarak takip ve izleme altında olacağını belirtti.

Usulsüz fiş ve faturalar için ciddi cezalar uygulanacağının altını çizdi.