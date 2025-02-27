Mehmet Şimşek ve Kukies'ten stratejik görüşme! G20’de Türkiye-Almanya hattında yoğun mesai

G20’de diplomasi trafiği sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile görüştü. İkili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyon konuşuldu.

Cape Town’da önemli bir buluşma gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile bir araya geldi.

BAKANLAR BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemi konuları ele alındı.

ALMANYA İLE EKONOMİ VE ENTEGRASYON GÖRÜŞÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemi ele alındı.