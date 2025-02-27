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 | Kübra Çelepi

Mehmet Şimşek ve Kukies'ten stratejik görüşme! G20’de Türkiye-Almanya hattında yoğun mesai

G20’de diplomasi trafiği sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile görüştü. İkili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyon konuşuldu.

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Mehmet Şimşek ve Kukies'ten stratejik görüşme! G20’de Türkiye-Almanya hattında yoğun mesai
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 13:53

Cape Town’da önemli bir buluşma gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile bir araya geldi.

BAKANLAR BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemi konuları ele alındı.

ALMANYA İLE EKONOMİ VE ENTEGRASYON GÖRÜŞÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemi ele alındı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Almanya ekonomisi Türkiye'nin kaç katı?
Almanya, 2024'te dünyanın en büyük üçüncü ekonomisiydi ve Avrupa Birliği'nin GSYİH'sine yüzde 24,3 oranında katkı sağladı. Türkiye ise, IMF'in sağladığı veriler doğrultusunda, 1,024 trilyon dolarlık (36,23 trilyon Türk Lirası) GSYİH'si ile 2023 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#hazne ve maliye bakanlığı
#mehmet şimşek
#g20 liderler zirvesi
#Ekonomi
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