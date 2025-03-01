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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Mehmet Şimşek yeni kredi paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçılara yönelik 41 milyar lira kefalet limitli yeni bir destek paketi duyurdu. Yeni paket ile yaklaşık 50 milyar lira kredi hacmi sağlanacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 13:13

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçıları desteklemek amacıyla 41 milyar liralık kefalet limitli yeni bir destek paketi devreye alacak. Paket ile yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmine ulaşılacak. Yeni paket ile ihracatçılar ve döviz hassasiyeti bulunan firmalar finansmana daha kolay erişebilecek.

YENİ KREDİ PAKETİ GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar lira kefalet limitli yeni destek paketini devreye alacak, bu paketle yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmine ulaşılacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konacak.

Yeni çalışmayla, ihracatçılar ve döviz hassasiyeti bulunan firmalar, oluşturulacak yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmiyle desteklenecek. Paketin toplam kefalet limiti 41 milyar lirayı bulacak.

REEL SEKTÖRE YENİ KEFALET PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıları desteklemek amacıyla çeşitli adımlar attıklarını ve bu desteğin devam edeceğini açıkladı. Bakan Şimşek, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için Hazine destekli kefalet sistemini etkin bir şekilde kullandıklarını belirtti ve yeni kefalet paketinin 15 gün içinde devreye alınacağını duyurdu. Ayrıca, ihracatçı firmaların döviz alım satımı ve maliyetlerinin giderilmesi için mevzuat değişiklikleri üzerinde çalışıldığını ve son aşamaya gelindiğini belirtti.

İhracatçılara yönelik sağlanacak kefalet desteği kapsamında:

  • 30 milyar lira kefalet limitiyle firmalara destek verilecek. KOBİ’ler için kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 90 milyon lira olacak.
  • İhracatçı KOBİ’lerin dijital dönüşüm yatırımlarına yönelik 1 milyar lira kefalet limitli bir destek paketi hazırlanacak.
  • Katılım Finans Kefalet AŞ aracılığıyla, ihracatçı ve döviz kazandırıcı firmalara 5 milyar lira kefalet limitli yeni bir paket sunulacak. KOBİ’ler için kefalet üst limiti 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için ise 40 milyon lira olacak.
  • Yatırım teşvik belgesi olan işletmelere yönelik 5 milyar lira kefalet limitli finansman sağlanacak.

Bu adımlar, firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılayarak, ihracat ve istihdamı artıracak.

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#ihracat
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#aile destek paketi
#Ekonomi
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