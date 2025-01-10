Mehmet Şimşek yetkisini kullandı! Depremzede mükelleflere mücbir sebep hali uzatıldı

10 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin mücbir sebep halinin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, "Bölgede yer alan mükelleflerin yüzde 80’ini kapsıyoruz. Belirlediğimiz 2,5 milyon liralık ciro sınırı, 2024 yıl sonu fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyon liraya denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Mücbir sebep hali depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde 30 Kasım’a kadar uzatıldı

Mücbir sebep hali depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde 30 Kasım’a kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halinin uzatıldığını açıkladı. Bakan Şimşek, 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükellefler için mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2024’e kadar uzatıldığını belirtti.

Bakanlık, depremlerden etkilenen bölgelerde 6 Şubat 2023 itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların vergi kanunları çerçevesinde mücbir sebep halinde olduklarını kabul etmişti.

"MÜKELLEFLERİN YÜZDE 80’İNİ KAPSADIK"

Bakan Şimşek, deprem bölgesindeki küçük ve orta ölçekli mükelleflerin yaklaşık yüzde 80’ini kapsayan bu düzenlemeyle 73 bin 87 mükellefin mücbir sebep süresinin 6 ay daha uzatıldığını belirtti. Ayrıca, 2,5 milyon liralık ciro sınırının 2024 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyon liraya denk geldiğini ifade etti.

Cirosu 2,5 milyon lirayı aşan mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım 2024 tarihinde sona erdi. Ancak, depremden etkilenerek vergi ödevlerini yerine getiremeyen bu mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle başvuruda bulunarak durumlarının ayrıca değerlendirilmesi mümkün olacak.

VERGİ BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ DÜZENLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, mücbir sebep hali uzatılan mükellefler için özel bir takvim belirledi. Aylık, üç aylık ve yıllık beyannameler ile ödeme süreleri düzenlendi. Ayrıca, deprem bölgesinde kayıtlı araçların motorlu taşıtlar vergisi ödeme süreleri de 30 Haziran 2025’e kadar ertelendi.

1 Ocak 2023 ile 6 Şubat 2023 tarihleri arasında bu bölgelerde işe başlayan mükellefler ve 2022 yılı içinde sadece gayrimenkul, menkul sermaye iradı ya da ücret geliri elde edenler de mücbir sebep hali kapsamına alındı.

BORÇLAR 24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Mücbir sebep hali kapsamındaki mükellefler, borçlarını faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirme imkanına sahip olacak. Ayrıca, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yeniden yapılandırma başvuruları için süre 31 Ağustos 2024’e kadar uzatıldı. Peşin ödeme dahil ilk taksitler 30 Eylül Salı gününe kadar ödenecek, diğer taksitler ise aylık dönemlerle takip edecek.