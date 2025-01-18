Mehmet Şimşek’ten kritik adım: Şubatta harekete geçiliyor! Altın fiyatlarında yeni düzen

18 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 18:11

Altın fiyatı için yeni dönem başlıyor. Altın kotasına gevşeme sinyali, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gevşeme ile altında sarrafiye grubunun rahatlaması bekleniyor. 12 tonluk kota 14 tona çıkıyor. Peki, 2 tonluk artış altın fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte Bakan Mehmet Şimşek'in müjdesi.

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Altın yatırımcısı için sevindiren haber geldi. Altında kota uygulamasında ilk gevşeme sinyali geldi. Mehmet Şimşek'ten altın alıcısına müjdeli haber verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın fiyatlarındaki dengeleri değiştirecek uygulamanın devreye alınacağını açıkladı.

ALTINDA İŞÇİLİK ÜCRETİNE NEŞTER VURULACAK

2023 yılında getirilen altında kota uygulaması, özellikle sarrafiye grubu altınlarda işçilik ücretlerinin artmasına neden olmuştu. Kuyumculuk ve mücevherat sektöründen uygulamaya tepki gelse de Şimşek, kota uygulamasından geri adım atılmayacağını geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Kuyumcular için yeni düzenin sinyalleri geldi.

ALTIN YATIRIMINDA İŞÇİLİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Dünya Gazetesi'e konuşan Bakan Mehmet Şimşek, şubat ayında uygulamanın gevşetileceğine dair sinyaller verdi. Eğer gevşeme olursa altın fiyatlarındaki işçilik düşecek.

Mehmet Şimşek Şubat ayı itibaren altın kotasının gevşetileceğini belirterek "12 ton olan aylık kota 14 tona çıkarılacak. İlave 2 ton altının bir tonu ihracatçılara bir tonu ise aracı kurumlara tahsis edilecek. Cari açıktaki gelişmeler çerçevesinde ayrıca ilave adımlar atabiliriz." açıklamasında bulundu.

KOTA UYGULAMASI ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Kota uygulaması, özellikle sarrafiye grubu altınlarda işçilik ücretlerinin artmasına neden olmuştu. Uygulamanın gevşemesiyle sarrafiye grubunda rahatlama bekleniyor. Altın alım-satımında düşük komisyon döneminin başlaması bekleniyor.