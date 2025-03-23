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 | Baran Aksoy

Mehmet Şimşek'ten net mesaj! "Gereken tüm adımlar atılacak"

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla net bir mesaj verdi. Bakan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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Mehmet Şimşek'ten net mesaj!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 23:44

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm gerekli adımları atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

CHP lideri Özgür Özel'in 'istifa edecek' iddiasına cevap veren Bakan Şimşek, "Görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı. Asılsız haberlere karşı uyarıda da bulunan Bakan Şimşek, vatandaşlardan bu tür bilgilere itibar etmemelerini istedi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

https://x.com/memetsimsek/status/1903903780942270514

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